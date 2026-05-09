iQOO'nun 16 GB RAM'li Telefonu Yolda! 200 MP Kamera ve OLED Ekranı Var

iQOO 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO 15T'nin kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte gelecek. Bu sayede çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP İkinci Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Wi-Fi 7: Destekleyecek.

Destekleyecek. Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada iQOO 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO 15T'nin ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde QHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED siyahları tam anlamyıla siyah gösteriyor.

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu işlemci de çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15T'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (28 bin TL) fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.300 yuan (28.707 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 57 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO 15T, yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi de dikkatimi çekti. Cihazın Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra telefonun uzun pil ömrü sunacağnıı ve kısa sürede şarj olabileceğini düşünüyorum.