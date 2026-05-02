En Güçlü Orta Segment Telefonlar Belli Oldu! 16 GB RAM’li Model Zirvede

AnTuTu, en güçlü cihazları sıralamaya devam ediyor. Kısa süre önce en güçlü amiral gemileri ve en güçlü Apple mobil cihazlar açıklanmıştı. Şimdi ise Nisan 2026 için orta segment Android akıllı telefonlar belli oldu. Peki listenin zirvesinde hangi model yer aldı? İşte en güçlü orta segment Android akıllı telefonlar...

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Android Telefonlar Hangileri?

Orta segmentte en güçlü Android akıllı telefonun iQOO Z11 olduğunu görüyoruz. 2 milyon 323 bin 47 puan elde eden bu model, gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekli yapıya sahip olan bu yonga setine ek olarak cihazın 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle sunulduğunu da belirtelim.

2 milyon 206 bin 38 puan alan Honor Power 2 ikinci sırada yer alırken, 2 milyon 156 bin 817 puan elde eden OPPO K15 Pro ise üçüncü sırada. Qualcomm Snapdragon 660 işlemciden güç alan Honor Power 2, 6 GB RAM ile geliyor. OPPO K15 Pro ise MediaTek Dimensity 8500 Super işlemciden besleniyor ve 12 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Bununla beraber OPPO Reno 15 Pro ve Reno 15 modelleri sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor. 2 milyon 114 bin 513 ve 2 milyon 81 bin 709 puan alan bu cihazlar, MediaTek imzalı Dimensity 8450 işlemcisinden güç alıyor. Öte taraftan Redmi Turbo 5, realme Neo 7 SE, OPPO K13 Turbo 5G, iQOO Z10 Turbo ve OPPO Reno 14 Pro da orta segmentte en güçlü Android akıllı telefonlar arasında.

AnTuTu Nedir, Puanlar Ne Anlama Geliyor?

Bilmeyenler için AnTuTu, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların performansını ölçmek için kullanılan bir uygulamadır. Test sırasında cihazların işlemci, grafik, bellek ve depolama gibi temel bileşenleri detaylı şekilde analiz edilir. Bu testlerin sonunda ise her cihaza bir puan verilir.

Bu puansa cihazın ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyar. Örneğin A adlı bir akıllı telefon, B modeline göre daha yüksek puan alıyorsa bu, A’nın daha güçlü olduğu anlamına gelir. Orta segmentteki en güçlü Android telefonların sıralaması da bu puanlama sistemi sayesinde belirleniyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası orta segmentte bu seviyede performans görmek artık şaşırtıcı olmaktan çıktı. Eskiden amiral gemilerine özgü olan hız ve akıcılık artık çok daha uygun fiyatlı cihazlara da sunuluyor. Bu durum da pazardaki rekabetin çok daha kızışmasına neden oluyor.