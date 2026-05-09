Samsung Galaxy S26 FE Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S26 FE Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda çok güçlü bir Exynos işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy S26 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy S26 FE, Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 426 puan, çoklu çekirdke testinde ise 8 bin 4 puana ulaştı. Geekbench'te Android 17 tabanlı One UI 9'a sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeenğin olup olmayacağı henüz belli değil.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 2 bin 426 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 8 bin 4 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy S26 FE'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Exynos 2500 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 50 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Exynos 2500 işlemcisi, Samsung Galaxy Z Flip 7'de bulunuyor. Bu işlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 2.36 GHz hızında çalışan beş çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Serinin bir önceki modeli Galaxy S25 FE'de ise Exynos 2400 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırdığını belirtelim.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S26 FE'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğüdne olacak. Telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S25 FE'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran, 120Hz yneileme hızı ve 1900 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Samsung Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 FE'nin 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri bulunacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S25 FE, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S25 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S26 FE'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy S26 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy S25 FE şu anda 33 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy S26 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 36 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy S26 FE'nin oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Dynamic AMOLED 2X'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu, film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.