OPPO'nun 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

OPPO, Reno 16 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Reno 16'nın ekran özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek yenileme hızı ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16'da MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Genshin Impact'te yoğun efektlerin olduğu sahnelerde FPS değeri zaman zaman 42'ye kadar düşüyor.

Dimensity 8500 işlemcsiinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme ve video izlemek gibi işlerde devreye giriyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı akmera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16, 2026 yılının mayıs ayının sonunda tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.695 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16'nın ekran özellikleri dikkatimi çekti. Çok canlı renklere sahip olan OLED'in hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.