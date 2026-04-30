A101, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve Galaxy S26 Ultra Satıyor!

A101 gıda dışı ürünlerin satışına hız kesmeden devam ediyor. Zincir market son olarak aralarında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in de bulunduğu geniş bir ürün yelpazesini satışa çıkardı. İşte merak edilen detaylar!

A101'de iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro ve iPhone 16 Pro Max Ne Kadardan Satılıyor?

A101'de iPhone 17 Pro Max 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satılıyor. Bu kapsamda telefonun fiyatları sırasıyla 118.799 TL, 129.199 TL ve 140.499 TL olarak belirlendi. Ürün, Apple A19 Pro işlemci, 12 GB RAM, 6,9 inç ekran ve üç adet 48 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte iPhone 17 Pro ise 256 GB ve 1 TB opsiyonlarıyla satışta. Bu model için açıklanan fiyat etiketi ise sırasıyla 105.999 TL ve 127.999 TL. Bu model ise 6,3 inçlik bir ekranla geliyor ve Apple A19 Pro işlemcisinden güç alıyor.

iPhone 16 Pro Max’in 256 GB’lik modeli 110.499 TL’den satışa sunulurken, 1 TB’lık versiyonu ise 124.999 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Apple A18 Pro işlemcisinden güç alan model 48 megapiksel ana, 12 megapiksel periskop telefoto ve 48 megapiksel ultra geniş açı kameralarına sahip. Bunun dışında 256 GB depolamalı iPhone 17'yi ise 75.399 TL’den satın alabiliyorsunuz.

Sadece bunlarla sınırlı değil. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan Galaxy S26 Ultra 124.599 TL’den satışa sunuluyor. Bunun yanında 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip Galaxy S25 Ultra 80.399 TL fiyat etiketiyle gelirken, aynı cihazın 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği ise 76.499 TL’den kullanıcılara sunuluyor.

Eğer üst düzey bir telefon aramıyorsanız OPPO A5 4G'ye bir göz atabilirsiniz. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu 11.499 TL'lik bir fiyata sahip. Öte yandan Redmi Note 15 Pro 19.499 TL ve Redmi Note 14 Pro ise 16.099 TL'den satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

