Sony'nin Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi İçin Tarih Verildi! 120Hz Ekranı Var

Sony’nin daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan amiral gemisi Xperia 1 VIII’in kısa bir süre önce tanıtım tarihi açıklandı. Buna göre akıllı telefon beklenenden daha erken bir tarihte kullanıcıların beğenisine sunulacak. İşte Sony Xperia 1 VIII tanıtım tarihi!

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere daha önce Sony Xperia 1 VIII'in 26 Haziran'da tanıtılacağına yönelik bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Fakat markanın son açıklamasına göre akıllı telefon 13 Mayıs'ta piyasaya sürülecek. Bu etkinlikle birlikte cihazın özelliklerini, fiyat etiketini ve tasarımını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Sony Xperia 1 VIII Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Son raporlara göre Sony Xperia 1 VIII’in fiyat etiketi 1.868,99 euro (100.000 TL) olacak. Buna ülkemizdeki vergiler dahil ettiğimizde yaklaşık 202.000 TL seviyelerine denk geldiğini belirtelim. Bununla birlikte geçen yıl satışa çıkan Sony Xperia 1 VII Türkiye’ye getirilmemişti. Bu nedenle yaklaşan modelin de Türkiye’yi pas geçmesi kuvvetle muhtemel.

Sony Xperia 1 VIII Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açı: 48 MP

48 MP İşletim Sistemi: Android 16

Sony Xperia 1 VIII Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Sony Xperia 1 VIII’in ekranı 6,5 inç boyutlarında olacak ve FHD+ çözünürlüğü destekleyecek. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızına sahip olacağını ve OLED teknolojisi kullanacağını belirtelim. Geçen yıl satışa çıkan Sony Xperia 1 VII’de ise 6,5 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızını ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir panel kullanılmıştı.

Sony Xperia 1 VIII İşlemcisi Nasıl Olacak?

Üründe Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu donanımın 3 nm mimariye sahip olduğunu ve halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi modellerde de kullanıldığını belirtelim. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görebiliyoruz.

Sony Xperia 1 VIII Kamerası Nasıl Olacak?

Sony Xperia 1 VIII’te 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı ve 48 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Selefinde ise 48 megapiksel ana, 12 megapiksel telefoto ve 48 megapiksel ultra geniş açı kameralar tercih edilmişti. Yani telefoto sensöründe önemli bir artış yaşanacak gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Sony Xperia 1 VIII üst düzey özellikleriyle dikkatleri çekecek gibi görünse de aklımdaki tek soru işareti fiyatı diyebilirim. Son sızıntılara göre ürün 1.868,99 euro (100.000 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bunun dışında daha önce de belirttiğim gibi üst düzey işlemcisiyle kullanıcılara akıcı bir oyun deneyimi sunacağını düşünüyorum.