BYD, Fiyat Listesinden Sevilen Bir Modeli Daha Kaldırdı

Çinli otomotiv şirketi BYD, fiyat listesinde önemli bir değişikliğin altına imza attı. Şimdiye kadar pek çok otomobili fiyat listesinden kaldıran şirket, şimdi de bunların arasına Türkiye'de çok sevilen modellerden biri olan Atto 3'ü ekledi. Bu önemli gelişme ise otomobil tutkunlarının kafasında yeni soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı.

BYD, Atto 3'ü Neden Fiyat Listesinden Kaldırdı?

BYD özellikle son birkaç aydır model yelpazesinde bir sadeleştirmeye gittiği yönünde izlenim veriyor. Örneğin Mart ayının başında Seal U DM-i, Dolphin ve Atto 2 modellerini fiyat listeden kaldırarak çok ciddi bir değişiklik ile gündeme gelmişti. Bu araçlar markanın Mayıs 2026 fiyat listesinde hâlâ yer almazken geçen ay mevcut olan Atto 3 de listeden çıkarılmış durumda ancak bu modelin diğer araçlarla önemli bir farkı bulunuyor.

Görmeyenler için hatırlatmak gerekirse BYD, geçtiğimiz günlerde şarj seviyesi %0'dan 97 seviyesine 9 dakikada gelen yeni Atto 3'ü tanıttı. 57,6 kWh kapasiteli batarya (CLTC standartlarına göre 540 km menzil) ve 68,8 kWh kapasiteli batarya (CLTC standartlarına göre 630 km menzil) seçenekleri ile öne çıkan bu modelin şu ana kadar satılan bir öncek neslin yerini alması bekleniyor. Yani BYD, mevcut Atto 3'ü yakında yeni modelle yenilemek üzere listeden kaldırmış olabilir.

Yeni BYD Atto 3 Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

BYD'nin yeni Atto 3 modelinin Haziran ayında satışa sunulacağı öngörülüyor. Tabii ki konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı. Bu da planların değişiklik gösterme ihtimali olduğu anlamına geliyor. Diğer bir değişle yeni nesil Atto 3'ün Türkiye'deki kullanıcılar ile oluşması için daha uzun bir süre de beklemek gerekebilir.

BYD'nin Mayıs 2026 Fiyat Listesinde Hangi Araçlar Var?

BYD SEAL 160 kW (Design): 2 milyon 489 bin TL

BYD SEAL 390 kW AWD (Excellence): 4 milyon 77 bin TL

BYD SEALION 7 390 kW AWD (Excellence): 4 milyon 190 bin TL

BYD HAN 380 kW AWD (Executive): 4 milyon 873 bin TL

BYD TANG 380 kW AWD (Flagship): 5 milyon 418 bin TL

BYD'nin şu an Han ve Seal modellerinde (160 kW sürümü) indirim söz konusu. Normalde 4 milyon 873 bin TL'ye satılan BYD Han'ın fiyatı, kampanya kapsamında 4 milyon 573 bin TL'ye düşüyor. BYD Seal modelinin 160 kW modeli ise kampanyayla birlikte 2 milyon 429 bin TL'ye satılıyor.

Editörün Yorumu

BYD Atto 3'ün satışının tamamen durdurulduğunu zannetmiyorum. Bu büyük bir olasılıkla sadece bir yenileme hazırlığından ibaret bir değişiklik. BYD Atto 3'ün hem Türkiye hem dünya çapında çok sevilen bir model olduğunu göz önüne aldığımızda markanın Atto 3'ten tamamen vazgeçeceğini pek olası görmüyorum. Muhtemelen Haziran ayında yeni nesil Atto 3 ile birlikte liste güncellenecektir.