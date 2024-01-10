Game of Thrones Yazarlarından Yeni Dizi: 3 Cisim Problemi Fragmanı Yayınlandı!

Game of Thrones'un yaratıcılarının, Liu Cixin'in ünlü roman serisinden uyarlanan "3 Cisim Problemi" dizisinin resmi tanıtım fragmanını izleyicilerle paylaştı. Sekiz bölümlük bu dizi, 1960'lı yıllardaki kritik bir kararın, uzay ve zaman boyunca yankılanarak günümüze ulaşmasını konu alıyor.

Heyecanla beklenen "3 Cisim Problemi", 2021'de Oscar'a aday gösterilen Derek Tsang tarafından yönetilecek.

Oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer ve Eve Ridley gibi birçok yetenekli ismi barındırıyor.

Game of Thrones yazarlarının kaleme aldığı ve 21 Mart'ta Netflix'te çıkacak "3 Cisim Problemi" dizisi için yeni bir fragman paylaşıldı.pic.twitter.com/QlD0W97488 — Tamindir.com (@Tamindir) January 10, 2024

Dizinin etkileyici hikayesi, evrenin derin sorularına meraklı Jin Cheng, potansiyelini henüz tam anlamıyla ortaya koyamamış Saul Durand, güçlü ve vizyoner Auggie Salazar, açık sözlü ve sevimli Jack Rooney ile evrendeki rolünü sorgulayan Will Downing gibi karakterlerin etrafında dönüyor.

Bu ekip, evrenin kanunlarını altüst eden büyük bir tehdit karşısında bir araya gelerek Oxford Beşlisi'ni oluşturuyor.

"3 Cisim Problemi", 21 Mart 2024 tarihinde dünya genelinde yalnızca Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.