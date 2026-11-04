The Elder Scrolls 6'nın Adı Belli Oldu: Sentinel

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Bethesda Game Studios'un yaratıcı yönetmeni Todd Howard, Skyrim'in ardılı olacak oyunun adını açıkladı. Duyurusunun üzerinden 8 yıl geçen yapımın tam adı The Elder Scrolls VI: Sentinel oldu. Kısa videoda oynanış görüntüsü yok ama fragman oyunun geçeceği bölgeyi ve zamanı işaret ediyor.

Bethesda'nın 40. Yıl Videosu

Bethesda Game Studios, 3 Kasım 2026'da kuruluşunun 40. yılı için yaklaşık 9 dakikalık bir video yayınladı. Videonun sonunda kameranın karşısına geçen Bethesda'nın yaratıcı yönetmeni Todd Howard, oyuncuların The Elder Scrolls 6'yı sürekli sorduğunu hatırlattı. Howard yıl dönümünü oyunun gerçek adını vermek için en uygun an olarak gördüklerini söyledi. Ardından oyunun tam adı ekrana geldi: The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Bethesda aynı gün ad tanıtımını 65 saniyelik ayrı bir video olarak da yayınladı. İsim sürpriz olmadı. Oyunun adının Sentinel olacağı 29 Ekim 2026'da iddia edilmişti. Bu bilgiyi ve hayranların ipuçlarını The Elder Scrolls 6'nın adının sızdığı haberimizde aktarmıştık. Bethesda'nın videosuyla bu ad kesinleşti.

Sentinel Fragmanındaki İpuçları

Fragmanda kumların arasından seriye adını veren kadim parşömenlerden biri, yani bir Elder Scroll çıkıyor. Videonun sonunda oyun dünyasından bir alıntı görünüyor. Alıntıda parşömenin geleceğe dair kısa bir pırıltı sunduğu anlatılıyor. Metin kaybolmuş bir gelecekten ve elden giden bir zaferden söz ediyor.

Alıntının sahibi, Hammerfell'in Yüce Kraliçesi Iradne'nin hizmetindeki Yazar adlı bir Moth Priest. Moth Priest, seride Elder Scroll okuyabilen rahiplere verilen unvan. Sentinel de Hammerfell bölgesindeki büyük bir şehrin adı.

Fragmandaki alıntı 4E 206 tarihini taşıyor. Buradaki 4E, serideki Dördüncü Çağ anlamına geliyor. Skyrim ise 4E 201 yılında geçiyordu. GameRant ve GamingBible'a göre bu tarih, yeni oyunun Skyrim'den 5 yıl sonrasında geçebileceğine işaret ediyor. Bethesda oyunun konusuna dair başka ayrıntı vermedi.

Sentinel'in Geliştirme Süreci

Bethesda Game Studios, videonun ardından X'te 40 yıllık ortak anılar için oyunculara teşekkür etti. Aynı mesajda geliştirmenin sürdüğünü yazdı. Oyunun adını ve geçtiği yeri sonunda gösterebildiği için mutlu olduğunu da ekledi. Stüdyonun yeni bilgi vermeye hazır olması bir süre daha alacak.

Bethesda oyunu ilk kez Haziran 2018'de E3 fuarında kısa bir videoyla göstermişti. Howard Kasım 2025'te oyunun çıkışına daha uzun zaman olduğunu dile getirmişti. Bethesda Game Studios da Temmuz 2026'da ekibinin büyük kısmının bu oyun üzerinde çalıştığını söylemişti.

The Elder Scrolls 6'nın Türkiye Durumu

The Elder Scrolls 6'nın çıkış tarihi, platformları, Türkiye fiyatı ve Türkçe dil desteği açıklanmadı. Oyunun Steam'de bir mağaza sayfası da bulunmuyor. Microsoft'un oyunu Xbox'a özel tutmayı değerlendirdiği iddiası Eylül 2026'da gündeme gelmişti.

Skyrim'in çıkışının 15. yılı 11 Kasım 2026'ya denk geliyor. Serinin son ana oyununa geri dönmek istiyorsanız The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sayfasına göz atabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre Bethesda, oynanış göstermeden adı ve bölgeyi vererek doğru bir denge kurdu. 2018'deki kısa videonun ardından bu kez somut bir ipucu geldi. 4E 206 tarihi, Skyrim'de yaşananların yeni oyunda yankı bulabileceğini düşündürüyor. Yine de stüdyo yeni ayrıntılar için zaman istedi. Bu yüzden Sentinel için yakın bir çıkış tarihi beklememenizi öneririm.