Ubisoft, Marvel's Blade'i Geliştiren Arkane Lyon'a Talip Oldu

Assassin's Creed serisinin yayıncısı Ubisoft, Dishonored ve Deathloop'u geliştiren Arkane Lyon stüdyosunu Xbox'tan satın almak için teklif vermiş. Stüdyo Marvel'ın vampir avcısı Blade'i konu alan oyun üzerinde çalışıyor. Bloomberg'e göre en az 2 şirket daha stüdyoya talip.

Arkane Lyon İçin Gelen Teklifler

Haberi Bloomberg'in oyun muhabiri Jason Schreier duyurdu. Bilgi müzakerelerden haberdar isimsiz kaynaklara dayanıyor. Diğer taliplerin adı ve tekliflerin tutarı belli değil. Microsoft'un hangi alıcıyı tercih ettiği de bilinmiyor.

Xbox, Arkane Lyon'u kendi yöneticilerine satmayı da değerlendirmiş. Yönetim satışı, stüdyonun Microsoft'tan ayrılıp kendi yöneticilerine geçmesi anlamına geliyor. Bir Microsoft sözcüsü Bloomberg'e, şirketin Aralık 2026'daki son tarihten önce seçenekleri incelemeyi sürdürdüğünü söyledi. Ubisoft habere yorum yapmadı.

Arkane Lyon'un Kapanma Riski

Microsoft, Arkane Lyon için Fransa'da zorunlu olan danışma sürecini 1 ay uzattı. Bu süreçte stüdyonun geleceği çalışan temsilcileriyle görüşülüyor. Süre 13 Kasım 2026'da doluyordu. Yeni son tarih 13 Aralık 2026. Kapanma riskini ve Microsoft'un ortak arayışını daha önce aktarmıştık.

Şirket PC Gamer'a gönderdiği açıklamada, geliştirme işinde stüdyoyu destekleyecek bir ortak bulmayı da içeren seçenekleri incelediğini söyledi. Açıklamaya göre uzatma belirli bir süreyle sınırlı. Stüdyoda yaklaşık 217 kişinin işi bu sürecin sonucuna bağlı. Başarılı bir satış, Arkane Lyon'un Marvel's Blade'i bitirmesini sağlayabilir.

İlk Dishonored 2012'de Arkane Lyon'un imzasıyla çıktı. Stüdyo ardından 2016'da Dishonored 2 ve 2021'de Deathloop oyunlarını geliştirdi. Microsoft Arkane'ın Austin'deki kardeş stüdyosunu Mayıs 2024'te kapatmıştı.

Ubisoft'un Arkane Lyon Hamlesi

Ubisoft da Arkane Lyon gibi Fransa merkezli bir şirket. Şirket 2023'te Microsoft'tan Activision Blizzard oyunlarının bulut yayın haklarını 15 yıllığına almıştı. Kotaku, Disney'e ait bir lisansla çalışmanın da Ubisoft için yeni olmadığını hatırlatıyor. Şirket 2024'te Star Wars Outlaws'u çıkardı. Marvel da Disney'in markası.

Ubisoft'un kendisi de 2026'da küçülmeye gitti. Şirket Ocak 2026'da 6 oyununu iptal etti. Yıl içinde 4 stüdyosunu kapattı. Ekim 2026'da Trials serisinin stüdyosu RedLynx'i kapatma önerisini de çalışanlarına bildirdi. Kaynaklarda Blade'in Ubisoft'un yayıncılığında çıkacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Marvel's Blade'in Türkiye Durumu

Marvel's Blade, Aralık 2023'te The Game Awards'ta ilk fragmanıyla tanıtıldı. Oyunun platformları, çıkış tarihi, fiyatı ve Türkçe dil desteği açıklanmadı. Stüdyonun önceki oyunları ise Steam Türkiye'de dolarla satılıyor.

Dishonored 2 Steam'de 17,99 dolar fiyatla listeleniyor. Deathloop'un fiyatı 35,99 dolar. Bu fiyatlar Merkez Bankası'nın 3 Kasım 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 899 TL ve 1 bin 799 TL'ye denk geliyor. Arkane'ın oyun tarzını Blade'den önce tanımak istiyorsanız Steam'deki bu 2 oyunun sayfalarına göz atabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre Microsoft'un elinde kapatmaktan başka seçeneklerin olması Blade için umut verici. Yine de kendi stüdyolarını kapatan Ubisoft için yeni bir ekibi üstlenmek kolay bir karar olmaz. Bu yüzden diğer taliplerin kim olduğu en az Ubisoft'un teklifi kadar önemli. Bilgilerin isimsiz kaynaklara dayandığını da unutmamak gerek. Ortada duyurulmuş bir anlaşma ya da tutar yok.