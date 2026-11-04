iOS 27.3 Betası Çıktı: Siri AI ve Yeni Sağlık Uygulaması Türkçe Geliyor

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Apple, iOS 27.3 sürümünün ilk geliştirici betasını yayımladı. Betanın öne çıkan yeniliği, iOS 27.2'nin son sürümünden çıkarılan yeni Sağlık uygulaması. Apple uygulamayı bu kez Türkçe desteğiyle deniyor. Safari'deki dikey sekmeler ve iPhone Duo'nun StandBy ekranları da betada yer alıyor.

Safari'deki Yeni Sekme ve Karanlık Mod Seçenekleri

Apple iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS 27.3 betalarında Safari için dikey sekme (Vertical Tabs) düzenini deniyor. Bu düzende sekmeler üstteki çubuk yerine ekranın sol kenarında diziliyor. Sekmeler varsayılan olarak yalnızca simgeyle görünüyor. Çubuğu genişletirseniz site başlıkları da çıkıyor.

iPhone'da yeni düzen Ayarlar uygulamasının uygulamalar bölümündeki Safari ayarlarından açılıyor. Mac ve iPad'de aynı seçenek Safari'nin görünüm menüsünde (İngilizce arayüzde View) de bulunuyor.

Betadaki ikinci Safari yeniliği uyarlanabilir karanlık mod (Adaptive Dark Mode). Cihaz karanlık moddayken koyu tasarımı olmayan bir siteye girerseniz Safari bu modu denemeyi öneren bir düğme gösteriyor. Düğmeye dokunduğunuzda tarayıcı sayfanın karanlık bir sürümünü oluşturuyor. Bu modu bütün sitelerde ya da site site açabilirsiniz.

Siri AI da Safari'deki sekmeleri taşıyabiliyor, sıralayabiliyor ve kapatabiliyor. Siri'nin arka plandaki sekmeler dahil sayfanın tamamını anlaması ilk betada bulunmuyor. Apple bu özelliğin ileride geleceğini söylüyor.

Yeni Sağlık Uygulamasının Özellikleri

Apple yeniden tasarlanan Sağlık uygulamasını 9 Eylül 2026'da tanıttı. Şirket o tarihte uygulamanın önce ABD İngilizcesiyle geleceğini, diğer dillerin sonra ekleneceğini söylemişti.

Uygulamada Analizler ve Longevity adlı 2 yeni sekme bulunuyor. Analizler sekmesi gün boyunca kalp, uyku, hazır olma, fitness ve döngü izleme verilerini özetliyor. Sizin İçin bölümü alışkanlıklarınıza göre öneri veriyor. Apple'ın örneğinde uygulama, uykusu birkaç gece üst üste bölünen kullanıcıya bir rahatlama rutini öneriyor.

Longevity sekmesi kalp sağlığı, uyku, zihin sağlığı, hareket, metabolik sağlık, işitme ve beslenmeyi uzun vadede izliyor. Sekmedeki Sağlık Yaşı, Apple Watch'tan gelen maksimum VO2, dinlenme kalp atış hızı, uyku ve kalp atış hızı değişkenliği verilerini kullanıyor. Özellik bu verileri vücudunuzun kronolojik yaşınıza göre durumunu gösteren bir ölçüye çeviriyor. Sağlık Yaşı için Apple Watch gerekiyor.

Uygulama evde hareket değerlendirmesi de sunuyor. Kullanıcı iPhone kamerası ve Apple Watch ile esnekliğini, dayanıklılığını, dengesini ve maksimum VO2 değerini ölçebiliyor. Apple'a göre ölçüm tamamen cihazda çalışıyor. Ölçüm sırasında video kaydedilmiyor, saklanmıyor ya da paylaşılmıyor.

iPhone Duo'nun StandBy Yüzleri

Apple, iPhone Duo ile tanıttığı yenilenmiş StandBy özelliklerini iOS 27.3 betasında iPhone 11 ve sonraki modellere açtı. StandBy, şarjdaki iPhone yatay dururken ekranın saat ve bilgi panosuna dönüşmesi anlamına geliyor. Apple bu modu iOS 17 ile getirmişti.

Betada analog ve dijital saat yüzleri daha fazla renk ve ek bilgi alanı (komplikasyon) seçeneği sunuyor. Fotoğraflar yüzünde Paylaşılan Albümler'i seçebiliyorsunuz. Takvim ve hava durumu için 2 yeni yüz de bulunuyor. Her yüzün birden fazla sürümünü oluşturup aralarında kaydırarak geçebilirsiniz.

Türkiye'deki iPhone Kullanıcıları İçin iOS 27.3

Apple'ın 3 Kasım 2026 tarihli Türkçe duyurusu, yeni Sağlık uygulamasının dil listesinde Türkçeyi de sayıyor. Duyurudaki dipnot, bazı özelliklerin her bölgede ya da her dilde sunulmayabileceğini belirtiyor. Siri AI da iOS 27.3 betasında Türkçe, Norveççe, Vietnamca ve Geleneksel Çince desteği kazanıyor. Apple 26 Ekim 2026'da bu 4 dilin 2026 sonuna kadar geleceğini söylemişti. Şirket Apple Intelligence'a Türkçe desteğini Haziran 2025'te duyurmuştu.

Sağlık uygulaması ve Siri AI, Apple Intelligence destekli bir iPhone istiyor. Liste iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 ve sonrası, iPhone Air ve iPhone Duo'dan oluşuyor. Bu listenin dışında kalan iPhone 11-iPhone 15 arası modeller StandBy yeniliklerini alıyor. Yeni Sağlık uygulaması bu modellerde çalışmıyor. iOS 27 güncellemesini alan iPhone modellerini daha önce listelemiştik.

Apple Intelligence için aygıt dilini ve Siri dilini aynı dile, örneğin Türkçeye ayarlamanız gerekiyor. Siri AI'ın sunucu tarafındaki özellikleri günlük kullanım sınırına bağlı. Betayı geliştirici programındaki hesaplar kurabiliyor. Kurulum için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümündeki beta güncellemeleri seçeneğinden iOS 27 Developer Beta'yı seçebilirsiniz.

MacRumors ve 9to5Mac genel sürümü Aralık 2026'da bekliyor. Apple ise Sağlık uygulaması için yalnızca 2026 içinde ücretsiz bir güncelleme diyor. Şirket kesin gün vermiyor. Beta özellikleri genel sürüme kadar değişebilir.

Editörün Yorumu

Bana göre iOS 27.3'ün Türkiye için en önemli yeniliği Sağlık uygulaması değil, Siri AI'ın Türkçe desteği. Apple 26 Ekim 2026'da yıl sonuna kadar söz verdiği bu desteği 8 gün sonra betaya taşıdı. Bu hız, şirketin verdiği takvime uyduğunu gösteriyor. Yine de Sağlık uygulamasının 27.2'deki akıbetini gördükten sonra Aralık 2026 beklentisine kesin gözüyle bakmıyorum.