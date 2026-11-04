Windows 11, 8 GB RAM'li Bilgisayarlarda Yüzde 40'a Kadar Hızlandı

Microsoft, 8 GB RAM'li bilgisayarlar için yaptığı Windows 11 iyileştirmelerinin sonuçlarını Windows Experience Blog'da paylaştı. Şirketin laboratuvar testine göre 8 GB'lık bilgisayarlarda çoklu görev yüzde 40'a kadar hızlandı. Bu değişiklikler 26H2 sürümünü ve güncel Microsoft uygulamalarını kullanan bilgisayarlarda geçerli.

Windows 11'in 8 GB Bilgisayarlardaki Hız Kazancı

Microsoft bellek iyileştirmesini Temmuz 2026'da Windows kalite çalışmalarının odak alanlarından biri yapmıştı. Windows ve cihazlardan sorumlu yönetici başkan yardımcısı Pavan Davuluri, 3 Kasım 2026'daki yazısında gelinen noktayı anlattı. Şirket bunun için 3 hedef belirledi: belleği daha iyi kullanmak, yük altında anlık tepkiyi korumak ve uygulamaların daha az bellek istemesini sağlamak.

Yüzde 40'lık rakam tek bir senaryodan geliyor. Microsoft 8 GB belleğe ve Snapdragon X Plus işlemciye sahip bir HP OmniBook 3 dizüstü bilgisayarda bu senaryoyu denedi. Edge'de 20 sekme, 4K video, büyük Word, PowerPoint ve Excel dosyaları, Outlook ve Dosya Gezgini art arda açıldı. Hepsi açık kalan bu iş akışı, Ocak 2026 yapılarına göre yüzde 40'a kadar hızlı tamamlandı. Şirket sonucun genel bir performans ölçümü olmadığını da not ediyor.

Ocak 2026 güncellemesine göre Başlat, Arama, sağ tık menüsü, Ayarlar, Ekran Alıntısı ve Dosya Gezgini de yüzde 20'ye kadar hızlı tepki veriyor. Windows 11'in yüzde 20'ye kadar hızlanmasını ve 2 GB'a kadar fazla veriyi bellekte tutmasını Ekim 2026'da aktarmıştık. İşletim sistemi bu hızı, kullanıcının istediği işi kısa süre öne alarak sağlıyor. Arama dizinleme gibi arka plan işleri de bilgisayar kullanılırken geri çekiliyor.

Microsoft Uygulamalarındaki Verimlilik İyileştirmeleri

Windows, Edge ve Microsoft 365'teki değişiklikler 8 GB'lık bilgisayarlarda bellek artışını 900 MB'a kadar azalttı. Microsoft bu ölçümü Eylül 2026'da Edge, Office, Outlook ve Teams'in birlikte çalıştığı bir testte yaptı. Tasarrufun 360 MB'ı Word, PowerPoint, Excel ve Outlook'taki iyileştirmelerden geliyor.

Microsoft Edge artık etkin olmayan sekmeleri 2 saat yerine 15 dakika sonra uyutuyor. Tarayıcı arka planda zaten açıksa Windows ona doğrudan bağlanıyor. Edge 150 ve sonrasında tarayıcı bu sayede yüzde 33'e kadar hızlı açılıyor. Teams de 8 GB'lık bilgisayarlarda Verimlilik Modu'nu varsayılan olarak açabiliyor. Uygulama bu modla yüzde 20'ye kadar hızlı başlıyor.

Teams toplantı sırasında kamera çözünürlüğünü de düşürebiliyor. Amaç, işlemci yoğun çalışırken sesin temiz kalması. Platformdaki değişiklikler başka geliştiricilerin uygulamalarına da yarıyor. Microsoft'a göre WhatsApp'ın Windows uygulamasında bellek kullanımı çift haneli oranda iyileşti.

Windows 11 26H2'de İyileştirmeleri Alma Yolu

Microsoft iyileştirmeler için Windows 11 26H2'nin 26300.9818 ya da daha yeni yapısını öneriyor. Bu yapı, 28 Ekim 2026'da yayımlanan isteğe bağlı KB5127936 güncellemesiyle geldi. Ayarlar > Windows Update bölümünde "En son güncelleştirmeleri kullanıma sunuldukları anda alın" (Get the latest updates as soon as they're available) seçeneğini açabilirsiniz. Ardından Güncelleştirmeleri denetle düğmesine basın. Kurulumdan sonra Başlat'a winver yazarak yapı numarasını görebilirsiniz.

Edge, Microsoft 365 ve Teams'i de güncel tutmanız gerekiyor. Bazı iyileştirmeler uygulama güncellemeleriyle ya da Microsoft Store'dan geliyor. Windows Latest, isteğe bağlı güncellemeyi kurmayanlara da değişikliklerin 10 Kasım 2026'daki güvenlik güncellemesiyle ulaşmasını bekliyor. Microsoft dağıtım zamanının cihaza ve bölgeye göre değişebileceğini belirtiyor. Türkiye için ayrı bir tarih açıklanmadı.

Windows 11 24H2 kullanan bilgisayarlara KB5127936 gelmiyor. Home ve Pro sürümlerinde 24H2 desteği 13 Ekim 2026'da sona erdi. Aynı güncelleme 25H2'ye 26200.9818 yapısıyla geliyor. Bilgisayarınızda 24H2 ya da 25H2 varsa en yeni iyileştirmeler için 26H2'ye geçmeniz gerekiyor. Uygun Windows 10 bilgisayarlar da doğrudan Windows 11 26H2'ye geçebiliyor.

Microsoft'un 8 GB Bilgisayarlar İçin Sıradaki Adımları

Microsoft önümüzdeki aylarda bellek sıkıştırmasını daha verimli hale getirmeyi planlıyor. Plana göre Arama ile Pencere Öğeleri tek bir web motorunu paylaşacak. OneDrive ile Fotoğraflar için de aynı adım hazırlanıyor. Dosya Gezgini, Not Defteri, Paint ve yeni Windows araması WinUI 3 ile daha hızlı açılacak ve daha az bellek kullanacak biçimde tasarlanıyor.

Şirket 3D modelleme, ileri video düzenleme ve büyük veri işleme için 16 GB ya da daha fazla belleği önermeyi sürdürüyor. Tom's Hardware ve The Register, bu çalışmayı yapay zeka talebiyle yükselen bellek fiyatlarıyla ilişkilendiriyor. RAM fiyatlarındaki yükselişi Ekim 2026'da ele almıştık.

Editörün Yorumu

Bana göre Microsoft'un rakamların arkasındaki bilgisayarı ve yapı numaralarını dipnotlarla yazması doğru bir adım. Bu açıklık, iddiaları sınamayı kolaylaştırıyor. Yine de çoklu görev kazancı tek bir Snapdragon dizüstü bilgisayardan geliyor. Bu rakamı doğrulayan bağımsız bir laboratuvar ölçümü de yok. Bellek bu kadar pahalıyken 8 GB'lık bilgisayarınıza RAM eklemeden önce güncellemeyi kurmanızı ve farkı kendi kullanımınızda görmenizi öneririm.