Xiaomi'den 11.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 6 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi Turbo 6 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: Yaklaşık 7 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

İşlemci: Dimensity 9500s

Batarya: 11.000 mAh

Redmi Turbo 6 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Xiaomi'nin yeni telefonu yaklaşık 7 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 185Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Redmi Turbo 6 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Dimensity 9500s işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 6 Max'te 11.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada serinin bir önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satıalcak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 6 Max'in 2027 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatelri üzerinde toplayan Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önnüde bulundurduğumda Redmi Turbo 6 Max'in batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.