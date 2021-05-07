NASA, 360 Derecelik Mars Videosu Paylaştı

NASA Jet Propulsion Laboratory'nin resmi YouTube kanalında 360 derecelik Mars videosu paylaşıldı. İlk olarak 2012 yılında Kızıl Gezegen'e inen uzay aracı Curiosity tarafından çekilen görüntülerle oluşturulan video, Mars'ın yüzeyini göz önüne getirip izleyenlere etrafı gözetleme olanağı tanıyor.

NASA'nın 360 Derecelik Mars Videosu Nasıl İzlenir?

NASSA'nın Kızıl Gezegen'e keşif yapmak için gönderdiği uzay araçlarından biri olan Curiosity, Gale kraterine göz atmanıza olanak tanıyan görüntüleri bir arada toplayarak 360 derecelik bir video oluşturulmasına katkı sağladı.

Görüntüler, 15 Nisan 2021'de çekilen 132 ayrı görüntüyü içeriyor. Bu görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan 360 derecelik video, gezegenin Dünya'daki gündüz aydınlatma koşullarında olduğu gibi görünmesini sağlamak için beyaz dengesi sağlandı. NASA'nın paylaştığı videoya gökyüzü ve uzay aracı gibi unsurlar eklenmedi.

Kızıl Gezegen'i sanki oradaymışsınız gibi görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. YouTube'un 360 derece video görüntülemeyi desteklediği web tarayıcıları Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera ile sınırlıdır. Akıllı telefonunuzda iyi bir deneyim elde etmek istiyorsanız görüntüyü YouTube uygulaması üzerinden oynatmanız öneriliyor.

Mars Helikopteri Ingenuity Şimdiye Kadar Neler Yaptı?

NASA'nın yakın zamanda Mars'la ilgili çalışmalar gerçekleştirmesine yardımcı olan başka bir uzay aracı da Ingenuity oldu. Ingenuity, ilk test uçuşunu geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde tamamladı. Başka bir gezegende uçurulan ilk uzay aracı olarak tarihe ismini yazdıran uzay aracı, deneme uçuşunda yerden 3 metre kadar yükselmişti. Uzay aracının kalkışından inişine kadar geçen süreyse neredeyse 40 saniyeydi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen uçuştaysa Ingenuity başarılarına bir yenisini daha eklemişti. Helikopter uçuşta 5 metre havalanarak ilk kez yana doğru hareket etmişti. Bu uçuştan sonraki uçuştaysa en cesur gezilerinden birini yapan Ingenuity, önceki uçuşlarla aynı yükseliğe ulaşıp saniyede 2 metre hızla hareket etmişti. Saatte yaklaşık 8 kilometre hıza ulaşan uzay aracı daha sonra 50 metre kadar kuzeye gitmişti. Bu bir futbol sahasının neredeyse yarısına denk geliyor.

Programın yöneticisi David Lavery yayımlamış olduğu bir basın bülteninde dünkü uçuşun planlanan bir uçuş olduğunu ve bu nedenle söz konusu başarıyı yakalamanın çok şaşırtıcı olmadığını belirtmişti.