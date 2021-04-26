Mars Helikopteri Ingenuity İlk Kez Havadan Fotoğraf Çekti

Mars helikopteri Ingenuity ilk kez Kızıl Gezegen'in havadan görüntüsünü çekti. NASA'nın uzay aracı sayesinde çektiği ilk fotoğrafta gezegenin kırmızı ve turuncu karışımı tonları ön plana çıkıyor. Fotoğrafın başka bir özelliği ise gezegenden çekilen ilk renkli fotoğraf olarak karşımıza çıkması oldu.

Mars Helikopteri Ingenuity İlk Renkli Fotoğrafı Çekti

Mars, kırmızı ve turuncumsu manzarasından ötürü Kızıl Gezegen olarak anılıyor. Mars helikopterinin çektiği fotoğrafta da görülebileceği üzere fotoğraf gezegenin kırmızı ile turuncu tonlarına oldukça yakın bir bakış sağlıyor.

Aşağıda görebileceğiniz fotoğraf yerden yaklaşık 17 fit (5 metre) yukarıdan çekildi. Kırmızı ve turuncu yüzeyini açık bir şekilde görebileceğiniz fotoğrafın altına dikkatlice bakarsanız Ingenuity'nin belirgin gölgesini görebilirsiniz. Uzay aracı, iki uzun ayağı ve dikdörtgen gövdesi ile dikkatten kaçmayacak bir gölgesi ile fotoğrafın altında yer alıyor.

Yerdeki iz gibi görünen kırmızı renk ise Ingenuity'yi Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde taşıyan keşif aracı Perseverance'in bıraktığı izlerden kaynaklanıyor. Perseverance, küçük uzay aracını başarılı bir şekilde indirdikten sonra önce helikopteri bir ay boyunca izlemek sonra da diğer görevlerine devam etmek için başka bir yol izlemeye başladı. Aşağıdaki fotoğraf ise Ingenuity'nin çektiği ilk renkli fotoğrafı daha yakından incelemenize olanak sağlıyor.

NASA, bu fotoğrafın sadece Ingenuity'nin Dünya'ya gönderdiği ilk renkli fotoğraf olmadığını aynı zamanda Mars'ın yüzeyinin bir uzay aracı tarafından havada çekilmiş ilk renkli görüntüsü olduğunu söyledi. Bu fotoğraf ayrıca Ingenuity'nin 22 Nisan'da gerçekleştirmiş olduğu uçuş sırasında çekildi.

Ingenuity'nin Mars'ta olmasının ana nedeni, NASA'nın Mars atmosferinde bir uzay aracı kullanmayı test etmesidir. Ingenuity ve Perseverance gibi uzay araçları şu anda gezegenin keşfedilmesine oldukça yardımcı olan iki araçtır. NASA'nın ilerleyen yıllarda gerçekleştirmek istediği hedeflerden bir tanesi de insanları da Mars'a götürmektedir. Keşif araçlarının bu nedenle gezegende keşif yapması büyük öneme sahiptir.

Mars'a gitmek uzay araçları açısından basit bir süreç olsa da insanlar açısından öyle değildir. Bunun gerçekleşebilmesi için oldukça uzun bir zamana ihtiyaç duyuluyor. Oksijen ve benzeri sorunlara değinilmesi, Mars'ta yaşamın nasıl mümkün olabileceğine odaklanılması gerekiyor.