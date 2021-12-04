3D Baskılı Protez Göz İlk Kez Bir Hastada Denendi

İngiltere'de bir hastaya 3D baskılı protez göz takıldı. Böylelikle Steve Varze isimli hasta, üç boyutlu yazıcıdan üretilen protez gözün nakledildiği ilk hasta oldu. Üretilen göz, teknolojinin ne kadar çok geliştiğini gözler önüne serdi.

Almanya'da yer alan Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research ve İngiltere merkezli Ocupeye isimli şirket bir iş birliği gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda üç boyutlu protez göz üretildi. Üretilen protez, İngiliz bir hastaya takıldı.

Bir gözü olmayan hastanın 3D protez randevusu, özelleştirilmiş bir Optik Koherens Tomografi taraması ile başladı. Tarama işlemi 2,4 saniye sürdü. Tarama işleminin ardından sağlıklı gözün renk kalibresinin bir görüntüsü oluşturuldu.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen veriler Fraunhofer IGD'ye aktarıldı. Daha sonra Cuttlefish:Eye yazılımı kullanılarak üç boyutlu baskı modeli oluşturuldu. Fraunhofer IGD teknolojisi, dünya çapında birçok farklı yazıcı türüyle kullanılır.

Protez, üç boyutlu yazıcılar aracılığı ile basıldı. Daha sonra deneyimli oküler uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından incelendi. İnceleme işleminin ardından protez göz, Londra Moorfields Göz Hastanesindeki bir hastanaya takıldı.

Moorfields Göz Hastanesinde göz doktoru olan profesör Mandeep Sagoo, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Dijital gözün potansiyeli konusunda heyecanlı olduklarını belirten Prof. Dr. Sagoo, önümüzdeki dönemlerde yapılacak klinik araştırmanın, yeni teknolojinin ne gibi bir fark yaratacağını gösteren kanıtları gözler önüne sereceğini açıkladı.

Aktarılan bilgilere göre Ocupeye şirketi, bir adet üç boyutlu yazıcı ile İngiltere pazarı içni gerekli olan yıllık yaklaşık 10 bin protez ihtiyacını potansiyel olarak karşılayabilecek. 3D baskılı protez, geleneksel protezlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Hızlı üretimin yanı sıra geliştirilen protez, çok gerçekçi bir yapıya sahip olması ile de dikkat çekiyor.

3D Baskılı Protez Göz Yakında 40 Hasta Üzerinde Denenecek

İngiltere'de yer alan araştırma ekibi, 3 boyutlu yazıcı aracılığı ile ürettikleri protez gözleri 40 hasta üzerinde deneyecek. Bu işlemin Londra Moorfields Göz Hastanesinde gerçekleşeceği belirtildi. Protezin diğer hastalarda da başarılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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