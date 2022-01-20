5 Gün Yerine 4 Gün Çalışma Şekli İngiltere’de Başladı: Çalışanlar Aynı Maaşı Alacak

Covid-19 pandemisinin ardından tüm dünyada çalışma şekilleriyle ilgili çeşitli tartışmalar meydana geldi. Özellikle evden çalışan kişi sayısının artmasıyla beraber tüm dünyada iş alanında köklü değişimler yaşandı. Haftada 4 gün çalışma şekli yıllardır konuşulsa da pandeminin ardından bu konuyla ilgili tartışmalar arttı. Koronavirüs pandemisi, çalışanların nasıl ve nerede çalıştıkları konusunda dünya çapında bir değişimin öncüsü oldu.

İngiltere haftada 4 gün çalışma şekli ile ilgili olarak ilk adımı attı. 30 İngiliz şirketin yer aldığı ‘4 Day Week UK’ pilot projesiyle, çalışanlar 6 ay boyunca haftada 4 gün çalışacak. Projenin amacı; çalışanların daha az yorulmasını sağlayarak üretkenliği artırmak. Şirketler, çalışanların bu 4 gün içerisinde yüzde 100 performans göstermelerini bekliyor.

Pilot projede, her zamanki çalışma miktarı ve haftada 35 saatlik çalışma süresi, 5 yerine 4 güne bölünecek. Dolayısıyla çalışanların, aynı işi 4 günde yüzde 100 verimlilikte yapıp yapmadığı dikkate alınacak. Haftada 4 gün çalışma pilot uygulaması, düşünce kuruluşu Autonomy, 4 Day Week UK Kampanyası ve Oxford Üniversitesi, Boston Koleji ve Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ile ortaklaşa bir şekilde yürütülüyor.

Çalışanlar, çalışma saatlerinin 5 günden 4 güne düşmesine rağmen aynı şekilde maaşlarını almaya devam edecek.

Haftada 4 gün çalışma projesi bu yıl; ABD, Kanada, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'da devreye girerken, bu ay İskoçya ve İspanya hükümetleri de benzer pilot projeler başlatacağını açıkladı.

Ne Kadar Süre 'İşte' Olunduğuna Değil, Üretilen Çıktıya Odaklanılacak

‘Küresel 4 Günlük Hafta'nın pilot program yöneticisi Joe O’Connor, ‘2022, çalışmanın bu cesur yeni geleceğini müjdeleyen yıl olacak’ diyerek şunları ekledi, ‘Giderek daha fazla işletme, ücretlerini düşürmeden çalışma saatlerini azaltmaya yönelik üretkenlik odaklı stratejilere geçiyor. Pilot programımıza ve daha geniş anlamda 4 günlük haftaya yönelik artan ivme ve ilgiden heyecan duyuyoruz.’

‘4 günlük hafta, mevcut çalışma modeline meydan okuyor ve şirketlerin insanların ne kadar süre 'işte' olduğunu ölçmekten uzaklaşarak üretilen çıktıya daha keskin şekilde odaklanmasına yardımcı oluyor.’

Daha Fazla İşi Daha Az Saatte Yapmak Strese Neden Olur Mu?

Pilot uygulamanın bir parçası olarak araştırmacılar, verimliliği, çalışanların refahını ve ayrıca çevre ile cinsiyet eşitliği üzerindeki etkiyi ölçmek için katılımcı kuruluşlarla birlikte çalışacak. Kampanyacılar, bunun daha iyi bir iş-yaşam dengesi yaratacağını söylüyor ancak şüpheciler çalışanların daha fazla işi daha az saate sıkıştırma çabasının daha fazla strese yol açacağı kaygısı taşıyor.

İzlanda Başarmıştı

Ancak bu konuda yapılan birçok araştırma, haftada 4 gün çalışmaya geçilmesinin üretkenliği ve çalışanların kendilerini iyi hissetmelerini artırdığını gösteriyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 2015-2019 yılları arasında yürütülen dünyanın en büyük 4 günlük çalışma haftası denemesi 'çok büyük başarı' olarak görülürken, bu sayede sendikalar İzlanda'nın çalışan nüfusunun yüzde 86'sı için çalışma saatlerinde genel azalma veya azaltma seçeneği elde etmişti.

Aynı şekilde Japonya'da Microsoft şirketinde yürütülen denemede de üretkenliğin yüzde 40 oranında arttığı gözlemlenmişti.