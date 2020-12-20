4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu! Fahrettin Koca Açıkladı

Koronavirüsün mutasyona uğradığı bilgisinin ardından Türkiye, 4 ülkeye uçuşları durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.

Hangi Ülkelere Uçuşlar Durduruldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı yaptığı açıklama ile Türkiye'den 4 ülkeye uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Hangi ülkelere uçuşlar durduruldu? Koronavirüsün İngiltere’de mutasyona uğraması sonrası bazı ülkeler sınırlarını kapatma kararı almıştı. Türkiye'den de 4 ülkeye uçuşlar durduruldu.

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 20, 2020

Türkiye'den geçici olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar yapılmayacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur."

Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) December 20, 2020

Türk Hava Yolları'ndan Açıklama

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili Yolcularımız; Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir." dedi.

Sevgili Yolcularımız;



Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz.



Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir. pic.twitter.com/3F9VkBb2Kp — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 20, 2020

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, corona virüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını paylaşmıştı.

Uçuşların ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Hollanda hükümeti de dün gece yaptığı açıklamada İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu.

İngiltere'nin güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü keşfedildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." cümlelerine yer verilmişti.