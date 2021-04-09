Türk Lise Öğrencilerinden 5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Testi!

Türk lise öğrencileri, 5 dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirdi. Geliştirilen test, düşük maliyetli olması ve çok kısa sürede sonuç vermesi ile dikkat çekiyor. Cihaza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

5 Dakikada Sonuç Veren Koronavirüs Testi Güvenilirlik Oranı %95

Gaziantep'te eğitim gören Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu isimli lise öğrencileri, geliştirdikleri koronavirüs projesi sayesinde TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda biyoloji dalında sağlık ve medikal cihazlar alt dalında bölge birincisi olmayı başardı. Öğrenciler, proje kapsamında düşük maliyetli bir COVID-19 test cihazı geliştirdi.

Sputnik'teki habere göre Gaziantepli öğrencilerin geliştirdiği testin uygulanabilmesi için kişiden tükürük örneği alınması gerekiyor. Alınan tükürük örneği nişasta ile birleştiriliyor ve ardından cihaza yerleştiriliyor. Cihaz, kişinin COVID-19'a yakalanıp yakalanmadığını 5 dakika içerisinde tespit edebiliyor. Cihazın güvenilirlik oranı ise yüzde 95 seviyesinde.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "COVID-19 tüm dünyayı etkileyen bir süreç. Öğrencilerimiz de geçen yıl Kasım ayından itibaren COVID-19 ile ilgili nasıl proje yapabiliriz, diye fikirler yürüttüler. Projenin iki boyutu var. Birinci boyut, teşhis boyutu; ikinci boyut ise kanıtlandırma boyutudur. Yapay zeka ve bilgisayar kodlamasıyla sonuçlar doğrulanıyor. Tüm dünyada teşhisler sürüntü testleriyle yapılıyor" dedi.

Asyalı, "Projemizi ocak ayında TÜBİTAK'a ilettik. İlk elemelerden geçtikten sonra bölge finallerine davet edildik. Bölgede biyoloji dalında sağlık ve medikal cihazlar alt dalında bölge birinciliği elde ettik. Yapılan araştırmalarda şu ana kadar tükürük üzerinden bu enzimlerle COVID-19'u teşhis etmeye yönelik akademik bir çalışma olmamış" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Kişiden tükürük testi alınıp nişasta ile birleştirildikten sonra cihaza konulması ve sonuç alınması yaklaşık 5 dakika sürüyor. Ev ortamında herkes bunu kolaylıkla uygulayabilecek. Sonucun pozitif çıkması durumunda daha resmi bir teşhis için hastaneye gidilip sürüntü testi verilebilir. Yapay zeka üzerinden çalıştığımız için yüzde 95 seviyelerinde doğru sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz."

Geliştirici ekipte yer alan 11. sınıf öğrencisi Çiçek Dilara Kaya, "Tükürüğün kullanılması ile yapılan bir test bu. Aynı zamanda tat ve koku kaybını da buna ekleyerek, yapay zekaya veriler girerek çok güvenilir sonuçlar almak istedik. Güvenilirlik oranımız yüzde 95. Hedefimiz ileride çok daha fazla kişiyle çalışarak yapay zekamıza da on binlerce veri girerek testin güvenilirliğini daha da artırmak. Şu an testimizi derecelendirerek yapıyoruz. İnsanlar bu testi evlerinde de alıp yapabilirler" şeklinde konuştu.