Maliyetler Arttı! F-35'leri Kullanmak Cep Yakıyor!

Savunma sanayi projeleri ve teknolojileri her geçen gün birbirine paralel şekilde daha fazla gelişiyor ve ilerliyor. Tabi tüm bunlar 5. nesil ve hatta 6. nesil savaş uçakları gibi üst düzey teknoloji ürünlerinin ortaya çıkmasına ve doğal olarak masraflarında artmasına yol açıyor.

Bir ordu veya ülke için üst düzey teknolojiye sahip olmak oldukça önemli ancak artan maliyetler de gözardı edilemez. Bu noktada yayınlanan bir rapor savunma sanayi ürünlerinin bakım maliyetlerinin 2 katından fazlasına çıktığını bildirdi. İşte detaylar...

F-35'lerin Bakım Maliyetleri 2035'te 110 Milyar Doları Aşacak!

Küresel savunma sanayisinde yeni nesil savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının artan kullanımı bakım, onarım ve revizyon maliyetlerini önemli ölçüde yükseltiyor. Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte daha karmaşık sistemlere sahip olan hava araçları sadece satın alma aşamasında değil uzun vadeli işletme maliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Bu noktada danışmanlık firması Oliver Wyman tarafından hazırlanan rapor maliyetlerin giderek daha da artacağını bildiriyor. 2025 yılı itibarıyla küresel askeri bakım, onarım ve revizyon harcamalarının 97 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Ancak bu rakamın 2035 yılına kadar yaklaşık yüzde 15 artışla 111 milyar doları aşması öngörülüyor. Bu yükselişin başlıca nedeni olarak gelişmiş savaş uçaklarının filolarda daha fazla yer almaya başlaması gösteriliyor.

Özellikle beşinci nesil uçakların karmaşık yazılım altyapısı ileri düzey malzeme teknolojileri ve elektronik sistemleri bakım gereksinimlerini artırarak maliyetleri doğrudan etkiliyor. F-35 gibi modern platformlar bu maliyet artışında büyük rol oynuyor. Bugün dünya çapında binin üzerinde F-35 uçağı aktif olarak kullanılıyor ve bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

Bu uçakların küresel bakım harcamaları içindeki payının 2035’e kadar yüzde 9,5 seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda altıncı nesil savaş uçağı projeleri ve gelişmiş İHA sistemlerinin de bakım süreçlerinde yeni teknolojiler ve ek bütçeler gerektireceği öngörülüyor.

Öte yandan bakım kararlarının üretici firma üzerinden mi yoksa dış kaynaklarla mı yapılacağı konusu da maliyetleri doğrudan etkiliyor. Bu seçim uzun vadeli bütçelendirme ve filo yönetimi stratejilerinin kritik bir parçası haline geliyor. Ayrıca insansız sistemlerin artan kullanım oranı da MRO planlamasında yeni dinamikler oluşturuyor.

Artan bakım maliyetleri askeri hava gücünün etkinliğini koruyabilmesi için dikkatle yönetilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor. Gelecek yıllarda bu alanda alınacak kararlar sadece teknik değil bütçesel sürdürülebilirlik açısından da belirleyici olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...