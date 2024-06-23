50 Cent'in Hesapları Hacklendi, Dolandırıcılar Milyonlarca Dolar Kazandı!

Ünlü rapçi 50 Cent, sosyal medya hesaplarının hacklenmesi sonucu bir memecoin dolandırıcılığının hedefi oldu. Hackleme olayı, GUNIT adlı sahte bir kripto para biriminin tanıtımıyla bağlantılı olup, dolandırıcıların milyonlarca dolar kazanmasına neden oldu.

50 Cent ve Sosyal Medya Dolandırıcılığı

Olay, 50 Cent’in milyonlarca sosyal medya takipçisini etkileyen bir pump-and-dump kripto dolandırıcılığı olarak rapor edildi. Başlangıçta, rapçi Instagram’da "bu işi yapan kişi 30 dakikada 300,000,000 dolar kazandı" şeklinde bir açıklama yapmıştı, ancak bu gönderi daha sonra 3,000,000 dolar olarak düzeltildi.

Dolandırıcılar, 50 Cent'in X hesabını ve Thisis50 adlı web sitesini kullanarak GUNIT tokenını tanıttı. 50 Cent, Instagram’da yaptığı bir paylaşımda, "Twitter ve Thisis50.com hacklendi, bu kriptoyla hiçbir ilişkim yok" diye belirtti. Twitter'ın hızla müdahale ederek hesabını geri aldığını ekledi.

50 Cent'in X hesabı ve Thisis50.com hala kullanılamaz durumda. Bu olay, ünlülerin kripto para tanıtımlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında bu tür dolandırıcılıklara karşı daha tedbirli olmalı ve güvenilir kaynaklardan bilgi almalıdır.