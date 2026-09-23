200 MP Kameralı Find X10 Pro Max Tanıtıldı! 8000 mAh Bataryası Var

OPPO, Find X10 Pro Max'i tanıttı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen telefon, yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Find X10 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 3600 nit

İşlemci: Dimensity 9600 Pro (2nm)

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP (f/1.5)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 200 MP (f/2.2)

Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.1)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X10 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı akmera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OPPO Find X10 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl?

Find X10 Pro Max'te MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunuyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.55 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 4.35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

OPPO Find X10 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekran o kadar rahat görülebiliyor. 3600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Find X10 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh?

OPPO Find X10 Pro Max, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Find X9 Pro'da 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Find X10 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla OPPO Find X10 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X10 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 6.799 yuan (49.591 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.499 yuan (54.697 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.999 yuan (58.344 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.999 yuan (65.647 TL)

Editörün Yorumu

OPPO Find X10 Pro Max'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde oldukça kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.