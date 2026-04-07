5G Destekli Taşınabilir Akıllı Ekran ZTE Free Screen F10 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

ZTE, ev ve ofis kullanımına yönelik yeni akıllı ekranını tanıttı. Şirketin yeni akıllı ekranı ZTE Free Screen F10, tablet, televizyon ve bulut donanımlı bilgisayar özelliklerini tek bir cihazda birleştiriyor. Peki bu çok yönlü akıllı ekranın özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

ZTE Free Screen F10 Özellikleri Neler?

ZTE Free Screen F10 donanım tarafında, ilk olarak 27 inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD bir LCD panelle karşımıza çıkıyor. Ekran, 16:9 en boy oranı ve 100 Hz yenileme hızına sahip. Bu yenileme hızı, film izlerken ya da oyun oynarken gayet akıcı bir performans sunuyor. Ayrıca ekran görsel deneyim konusunda standar bir televizyondan çok daha dinamik.

Bu paneli sıradan bir monitörden ayıran en önemli detay ise 10 noktalı dokunmatik ekranı. Bu ekranla internette gezinmek veya oyun oynamak cihazı dev bir tabletmiş gibi hissettiriyor.

ZTE Free Screen F10 görsel kısımda ise tamamen iç mekan kullanımı hedeflenerek tasarlanmış. Cihaz, 300 nit parlaklığa ve yüzde 85 NTSC renk gamına sahip. Renk doğruluğu da oldukça tatmin edici. Ayrıca taşınabilir ekran, ince çerçevel şık tasarımı sayesinde de izlediğiniz içeriğe daha kolay odaklanmanızı sağlıyor.

Ekranın işlemci kısmında ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla desteklenen Unisoc T8300 işlemciyle geliyor. Bu işlemci, Android işletim sistemi üzerinde sosyal medya, ve video platformları gibi uygulamaları sorunsuzca çalıştırıyor.

Cihazdaki en dikkat çeken özellik ise yerleşik olan sunulan bulut tabanlı bilgisayar modu. Ekrandaki tek br tuşa dokunarak Android arayüzünden çıkıp, Windows benzeri bir masaüstü moduna geçiş yapabiliyorsunuz.

Free Screen 10'u rakiplerinden ayıran bir diğer özelliği ise dahili 5G desteği. Cihazın içine doğrudan bir SIM kart takarak, evdeki Wi-Fi ağına hiç bağlanmadan bile yüksek hızlı internete erişebiliyorsunuz. Üstelik hücresel ağ üzerinden temel telefon görüşmeleri yapmak bile mümkün.

ZTE Free Screen F10'un Kamerası Nasıl?

ZTE Free Screen F10'un üst kısmında yerleştirilmiş 8 MP'lik bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile ailenizle veya iş arkadaşlarınızla görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca şirket, gizliliğe önem veren kullanıcılar için kameraya işiniz bittiğinde kapatabileceğiniz fiziksel bir kapak koymayı da ihmal etmemiş.

ZTE Free Screen F10'un Ses Özellikleri Nasıl?

Cihazda iki adet 5W tam aralıklı hoparlör ve derin baslar veren 20W gücünde bir subwoofer bulunuyor. Böylece şirket, kullanıcıları harici bir hoparlör arama derdinden kurtarmış.

ZTE Free Screen F10'un Bağlantı Özellikleri Neler?

Cihazın bağlantı seçeneklerinde, bir adet HDMI 2.0, bir adet USB 2.0 ve bir adet Type-C portları bulunuyor. Bu portlar sayesi de isterseniz bir oyun konsolu takarak cihazı monitör olarak kullanabilirsiniz, isterseniz de klavye ve fare bağlarayarak bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz.

ZTE Free Screen F10'un Bataryası Kaç mAh?

ZTE Free Screen F10'da sürekli priz arama sorununu bitiren 9500 mAh kapasiteli dev bir batarya bulunuyor Şirket, ekran parlaklığına ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak, tek bir şarjla 8 ila 12 saat arasında kulanım süresi sunduğunu iddia ediyor.

ZTE Free Screen F10'un Ergonomik Özellikleri Neler?

ZTE Free Screen F10'un ergonomik özellikleri arasında en öne çıkanı sahip olduğu hareketli stant. Bu stant sayesinde ekranı evinizdeki odalar arasında rahatça kaydırarak götürebiliyorsunuz. Toplam yüksekliği 158 cm'ye ulaşan bu mekanizma, kendi etrafında 90 derece dikey dönüş ve 25 derece eğme gibi ergonomik hareketler de sunuyor.

ZTE Free Screen F10'un Fiyatı Ne Kadar?

ZTE Free Screen F10, 3.699 yuan (yaklaşık 537 olar) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cihazın fiyatı, güncel kurla 23 bin 973 TL'ye tekabül ediyor.

ZTE Free Screen Türkiye'ye Gelecek mi?

ZTE Free Screen şu an için yalnızca Çin pazarında satışa sunuldu. Firma, cihazı küresel pazarda satışa sunup sunmayacağı hakkında da henüz bir açıklama da yapmadı. Bu sebeple cihazın, yakın bir zamanda Türkiye'ye gelmeyeceğini tahmin ediyoruz. Eğer bi taşınabilir ekran arayışındaysanız, LG'nin StandbyME gibi modellerine göz gezdirebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Taşınabilir ekranlar pek bana hitap eden teknolojik ürünler değil. Fakat ZTE Free Screen F10'nun sunduğu özelliklerle, taşınabilir ekrana ihtiyacı olanların, beklentilerine karşılık verebileceğini düşünüyorum. Özellikle ekranın, ofis ortamlarında oldukça işe yarayacağını söyleyebilirim.