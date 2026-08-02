Popüler Hayatta Kalma Oyunu İndirimde: Fiyatı Yüzde 50 Düştü!

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Steam'den hayatta kalma oyunlarını sevenlere müjde. Popüler oyun kısa bir süre önce indirime girdi. Peki indirimdeki bu yapım hangisi ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Rust Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, hayatta kalma türü denince akla ilk gelen yapımlardan Rust için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda oyunun fiyat etiketi 18,99 dolardan (902 TL) 9,49 dolara (450 TL) geriledi. Söz konusu indirimin 12 Ağustos'a kadar devam edeceğini de belirtelim.

Rust Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Maalesef Steam'deki bu kampanya Xbox tarafında geçerli değil. Rust'ın Xbox versiyonuna baktığımızda 1.910 TL'lik fiyat etiketiyle satıldığını görüyoruz. PlayStation cephesinde ise durum biraz daha farklı. Oyun yüzde 25 indirimle 1.611 TL'den oyunculara sunuluyor.

Rust Nasıl Bir Oyun?

Rust sürükleyici bir çevrimiçi hayatta kalma oyunu. Bu yapımda gizemli ve tehlikelerle dolu bir adada uyanarak açlık, susuzluk ve dondurucu soğuklar gibi acımasız doğa koşullarına karşı mücadele ediyorsunuz. Özetle hayatta kalmaya çalışırken kendi üslerinizi inşa ediyor ve ilkel aletlerden modern silahlara kadar birçok ekipmanı bizzat üretebiliyorsunuz.

Rust Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Ek Not: SSD kesinlikle önerilir, yoksa normalden uzun yükleme süreleri beklenir

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-6700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 veya Intel Arc B580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Ek Not: SSD gerekli

Editörün Yorumu

Daha önce Rust'ı deneyimleme fırsatı buldum. Oyunun son derece sürükleyici bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle hayatta kalma türüne ilgi duyuyorsanız hazır indirimdeyken fırsatı değerlendirip kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunun Steam'de 'Çok Olumlu' inceleme etiketine sahip olması da ileride pişman olmayacağınızın bir göstergesi diyebilirim.