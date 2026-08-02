Samsung'dan Yeni Orta Segment Telefon Geliyor! Fiyatı Belli Oldu

Samsung'dan çok yakında orta segmente yeni bir hamle gelecek. Güney Koreli marka bu kapsamda Galaxy F70 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunacak. Daha önce işlemcisi belli olan akıllı telefonun son olarak fiyat etiketi sızdırıldı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy F70 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy F70 Pro, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama opsiyonlarıyla raflardaki yerini alacak. Bu kapsamda akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip sürümü 25.999 rupi (12.942 TL) fiyat etiketine sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı model 29.999 rupi (14.934 TL) fiyata sahip olacakken, 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan üst versiyon 34.999 rupi (17.423 TL) fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.

6 GB RAM ve 128 GB Depolama Fiyatı: 25.999 rupi (12.942 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde - 26.414 TL

8 GB RAM ve 128 GB Depolama Fiyatı: 29.999 rupi (14.934 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde - 30.478 TL

8 GB RAM ve 256 GB Depolama Fiyatı: 34.999 rupi (17.423 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde - 35.558 TL

Galaxy F70 Pro Özellikleri Neler?

Ekran: 6.7 inç Super AMOLED

Çözünürlük: 1080x2340 px (FHD+)

Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 6 GB / 8 GB (LPDDR5X)

Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 3.1)

Arka Kamera:

Ana Kamera: 50 MP, f/1.8 diyafram, OIS

Ultra Geniş Açı: 5 MP, f/2.2 diyafram

Makro: 2 MP, f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 6000 mAh

Şarj: 45W kablolu

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Dayanıklılık: IP67 sertifikası (veya sızıntılara göre IP64)

Galaxy F70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy F70 Pro, 3 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi olarak öğrenebileceğiz. Bunun dışında maalesef ülkemizde F serisi telefonlar satılmıyor. Bu nedenle Galaxy F70 Pro'nun da ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Galaxy F70 Pro'nun paylaşılan fiyatları beni çok fazla şaşırtmadı. Zaten orta segmente hitap edeceğini biliyorduk. Teknik özellikleri de kullancıları üzmeyecek seviyede diyebilirim. Yani akıllı telefonlara devasa para harcamak istemeyenler için uygun bir model olacak diye düşünüyorum.