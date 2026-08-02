Hisense Çok Ucuz Monitörünü Tanıttı! 180Hz Yenileme Hızı Var

Hisense kısa bir süre önce düşük fiyatıyla ve kullanıcıları üzmeyen özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken N24 isimli yeni monitörünü tanıttı. Peki markanın yeni ürünü tam olarak neler sunuyor? İşte Hisense N24 özellikleri ve fiyatı!

Hisense N24 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Tipi: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080

En Boy Oranı: 16:9

Yenileme Hızı: 180 Hz

Görüş Açısı: 178 derece

Parlaklık: 300 nit

Kontrast Oranı: 1500:1

Oyun Teknolojileri: AMD FreeSync, değişken yanıt süreleri, karanlık sahne iyileştirme

Göz Koruma Teknolojileri: DC karartma, donanım düzeyinde düşük mavi ışık,

Bağlantı Noktaları: 1 adet HDMI, 1 adet VGA

Hisense N24'te 23.8 inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 Full HD çözünürlüğe ve 180 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir panel bulunuyor. Bu monitör sunduğu 180Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfalarını kaydırırken ve özellikle oyunlarda oldukça akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

IPS LCD panel ise TN ekranlara kıyasla daha canlı renkler sunuyor. Bunu biraz daha açarsak TN panellere yan açılardan bakıldığında renklerin solması gibi bazı sorunlar yaşanıyor. Ancak IPS LCD ekranlı bu modelde söz konusu sorunları yaşama ihtimaliniz oldukça düşük.

Monitörün parlaklığı 300 nit seviyelerinde. Bu da giriş segmentte yer alan bir ürün için fazlasıyla yeterli. Kısacası doğrudan güneş ışığı gelmedikçe ekranı sorunsuz bir şekilde görebileceksiniz. Ayrıca donanım düzeyinde düşük mavi ışık gibi kullanıcı sağlığını düşünen özelliklere de sahip.

Hisense N24'ün diğer özelliği AMD FreeSync Premium. Bu da ekranın yenileme hızını ekran kartı ile eşleştiriyor. Bu sayede oyunlarda ekran yırtılmaları ve takılmalar gibi can sıkıncı sorunlar yaşanmıyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Hisense N24 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hisense, N24'ün fiyatını 74 dolar olarak açıkladı. Güncel kurla yaklaşık 3.515 TL'ye denk gelen monitörün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi. Ancak markanın ülkemizdeki geniş ürün yelpazesi göz önüne alındığında Hisense N24'ün de ilerleyen dönemde satışa sunulma ihtimali bir hayli yüksek.

Editörün Yorumu

Hisense N24 bütçesi kısıtlı kullanıcılara hitap edecek bir ürün diyebilirim. Özellikle 74 dolarlık fiyatı gerçekten çoğu kullanıcının ulaşabileceği seviyede. Bu düşük fiyatına rağmen 180Hz yenileme hızı gibi kaliteli özelliklerle karşımıza çıkıyor. Açıkcası şu anda bir monitör ihtiyacım olsa Hisense N24'ü hiç düşünmeden satın alırdım.