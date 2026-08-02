Samsung'un Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Yolda! Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S26 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya süreceği Galaxy S26 FE için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılan akıllı telefonun son olarak bazı kamera özellikleri paylaşıldı. Peki Galaxy S26 FE nasıl bir kamera deneyimi sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy S26 FE, 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamerayla gelecek. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip bu sensör 8K 30 FPS video kaydı yapabilecek Ayrıca 3x optik yakınlaştırma yapabilen 8 megapiksel telefoto sensörünü de bünyesinde barındıracak. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Modelin ultra geniş açılı lensi 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Selfie kamerası da benzer şekilde 12 megapiksel çözünürlükle gelecek.

Karşılaştırma yapacak olursak geçen yılın sonunda tanıtlan Galaxy S25 FE de 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörleriyle karşımıza çıkmıştı. Önde ise yine 12 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmıştı. Yani yeni model en azğından kağıt üzerinde selefine benzer bir kamera deneyimi sunacak.

Galaxy S26 FE Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bazı raporlar Galaxy S26 FE'nin selefinden daha pahalı olacağını ortaya koymuştu. Bunu biraz daha açarsak 128 GB'lık versiyonunda 50 euro, 256 GB'lık sürümünde 90 euro ve son olarak 512 GB'lık modelde ise 150 euroluk bir artış bekleniyor.

Buna göre Galaxy S26 FE'nin fiyatları şu şekilde olacak;

128GB – 749 euro (40.747 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil edildiğinde 82.404 TL

256GB – 809 euro (44.011 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil edildiğinde 89.005 TL

512GB – 929 euro (50.40 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil edildiğinde 102.207 TL

Bu fiyatlar Türkiye şartlarına göre pahalı. Bu nedenle şirketin Avrupa fiyatlarından ziyade ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası izlemesi kuvvetle muhtemel. Hatta bir örnek vermek gerekirse Galaxy S25 FE'nin 256 GB depolamalı sürümü an itibarıyla Samsung'un resmi internet sitesinde 46.999 TL'ye satılıyor.

Galaxy S26 FE'nin aynı depolamaya sahip versiyonu ise yerel fiyatlandırma uygulanmadığı takdirde 89.005 TL'ye denk geliyor. Yani arada 43.000 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor ki bu da oldukça mantıksız bir senaryo. Kısacası yeni telefonun maksimum 50.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkmasını bekliyoruz.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X (120 Hz)

İşlemci: Exynos 2500 (3nm)

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 8 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4.900 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Depolama: 128 GB başlangıç seçeneği

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un henüz Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklaması bulunmasa da selefinin geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle yaklaşan akıllı telefonun 1 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 FE'nin kamera tarafında devasa yeniliklerle gelmeyecek olması beni pek şaşırtmadı. Zaten 40-50.000 TL bandında satın alınabilecek en iyi modellerden biri olacağını düşünüyorum. Eğer amiral gemilerine 100.000 TL'nin üzerinde para ödemek istemiyorsanız Galaxy S26 FE'yi göz önünde bulundurabilirsiniz.