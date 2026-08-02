Xiaomi'nin Dev Bataryalı Telefonu Yolda! 7 İnç Ekranı Var

Xiaomi'nin yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi Turbo 6 Max için geri sayım başladı. Son olarak Çinli markanın yeni telefonunun bataryası başta olmak üzere bazı özellikleri sızdırıldı. Peki Redmi Turbo 6 Max neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Redmi Turbo 6 Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu ve Tipi: 7 inç düz OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İşlemci: 3nm Dimensity 9 serisi (Dimensity 9600s)

Batarya Kapasitesi: 10000 mAh

Arka Kamera: Yatay tasarımlı minimalist çift kamera modülü

Kasa Malzemesi: Metal orta çerçeve

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 toza ve suya dayanıklılık sertifikaları

Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu

Redmi Turbo 6 Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Turbo 6 Max'te 7 inç boyutlarında ve 2K çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar 2K çözünürlüğü sayesinde ekran içeriklerini net bir şekilde görebilecek. Ek olarak OLED paneli ise LCD'ye kıyasla renkleri daha canlı bir şekilde gösterebiliyor. Maalesef ekran yenileme hızlarına dair bir detay paylaşılmadı. Ancak bu yılın başında çıkan selefi Redmi Turbo 5 Max'i dikkate alarak 120Hz hızlarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.

Redmi Turbo 6 Max İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 9600s işlemcisi kullanılacak. Bu donanım henüz çıkış yapmadığından neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada bir önceki nesil Dimensity 9500s'i göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Dimensity 9500s, yapılan testlerde Genshin Impact ve Fortnite'ı 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani fazlasıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Yeni donanım daha güçlü olacağından, muhtemelen oyunlarda çok daha yüksek bir performans gösterecektir.

Redmi Turbo 6 Max Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Turbo 6 Max'te 10.000 mAh kapasiteli bir batarya mevcut olacak. Henüz şarj hızlarına dair bir detayın paylaşılmadığını da belirtelim. Burada yine selefi üzerinden gidebiliriz. Hatırlanacağı üzere modelde 100W hızlarını destekleyen 9.000 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Bu doğrultuda yeni model de 100W veya daha yüksek hızlara sahip olabilir.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Turbo 5 Max bu yılın ocak ayında piyasaya sürüldü. Bu doğrultuda Redmi Turbo 6 Max'in de önümüzdeki yılın ocak ayında kullanıcılarla sunulması bekleniyor. Bunun dışında Xiaomi'nin ülkemizde oldukça aktif bir marka olduğunu ve Redmi markası altında çok sayıda model sattığını biliyoruz. Fakat Redmi Turbo 5 Max henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle yeni telefonun da Türkiye'yi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Redmi Turbo 6 Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max ilk tanıtıldığında 2.499 yuanlık (17 bin 538 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Redmi Turbo 6 Max işlemci ve batarya başta olmak üzere daha güçlü özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle 2.599 yuan (18.240 TL) civarında bir fiyatla raflardaki yerini alabilir.

Editörün Yorumu

Büyük bataryalı akıllı telefonları fazlasıyla sevdiğimi söyleyebilirim. Maalesef şu anda kullandığım telefonun şarjı çok hızlı bitiyor. Açıkçası pili daha fazla dayanan bir modele ihtiyacım var. Redmi Turbo 6 Max da tam olarak benim ihtiyaçlarımı karşılayacak bir model gibi görünüyor. Gerek 10.000 mAh pili gerekse güçlü işlemcisiyle kullanıcıları üzmeyecek diye düşünüyorum.