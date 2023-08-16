6 Dakikada 1 Akıllı Telefon Çalınıyor: İşte O Şehir!

Son yılların telefon çalınma raporlarına göre en tehlikeli bölgelerinden biri olan Londra'da her altı dakikada bir cep telefonu çalınıyor.

Verilere göre geçen yıl Londra'da tam 90.864 cep telefonu çalındı. Bu da şehirde günde yaklaşık 250 telefonun çalındığı anlamına geliyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Met şefi Sir Mark Rowley açık bir mektupla yazılım tasarımcılarının "bu suçu daha az ödüllendirici hale getirecek çözümler geliştirmeleri" gerektiğini söyledi. İkili, cep telefonu sağlayıcılarını kolluk kuvvetleri ve kanun yapıcılarla birlikte çalışmaya çağırdı.

Londra'da Yılda 90 Bin Telefon Çalınıyor

Londra'da suç oranının artması ve başkent Londra'daki kişisel soygunların %38'ine telefonların karışmış olması endişe yaratıyor.

Telefon üreticilerinden suçluları telefon çalmaya teşvik edecek unsurları "tasarlamalarını" istemek kulağa geldiği kadar saçma değil. Şehirdeki otomobillerden radyo ve uydu navigasyon cihazları fazlasıyla çalındığından, otomobil üreticileri radyo ve uydu alıcılarını gösterge paneline entegre ederek hırsızlıkları azaltmak için daha önce polisle birlikte çalışmıştı.

Londra'da bu telefon hırsızlıklarına yönelik şu anda bir dizi çözüm süreci üzerinde görüşülüyor ve bunların etkili olup olmadığını ilerleyen süreçte göreceğiz.