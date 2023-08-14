AirTag Bu Sefer İşe Yaramadı: Aracı Çalınan Kadını Ters Yöne Gönderdi!
Apple'ın kayıp eşya takibine olanak tanıyan AirTag, bu sefer işe yaramadı. Temelde teknoloji düzgün çalışsa da sonuç istendiği gibi olmadı. İşte detaylar!
İnsanlar eşyalarını takip etmek için sık sık Apple'ın AirTag eşya takip cihazını kullanıyor ancak Kanada'da yaşanan yeni bir olayın da gösterdiği üzere işler her zaman beklendiği gibi gitmiyor.
Global News'in haberine göre Becca Hislop aracına bir AirTag yerleştirdi ve Pazar sabahı Vancouver'daki Science World yakınlarında aracı çalınınca soluğu doğrudan takip sisteminde aldı. Takip cihazı, arabasının şehir içinde ilerlediğini ve şehir trafiğinde sıkıştığını gösterdi.
Ertesi gün Hislop, AirTag'i takip etmeye karar verdi ve onu Kelowna kentine kadar izledi. Hislop'un hesaba katmadığı şey ise hırsızların teknolojisi konusunda oldukça bilgili olduklarıydı.
Hırsızlar AirTag'ı Söküp Başka Araca Taktılar
Hırsızlar AirTag'i fark etmiş ve çıkarıp Evo Car Share araç kiralama servisine ait bir araca yerleştirmişlerdi. Böylece AirTag yerini doğru bir şekilde bildirmesine rağmen araç sahibini yanlış yöne göndermiş oldu.
Hislop en nihayetinde Vancouver polisini aramaya karar verdi ve polis küçük bir hasar görmüş olan aracı başarılı bir şekilde kurtardı.
AirTag Nedir? Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?
Apple ürünlerini kullanan pek çok kişi AirTag nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda teknoloji devi tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ürüne dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
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