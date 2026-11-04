6 Kişiye GTA 6 Hediye Ediyoruz

Tamindir olarak GTA 6'nın çıkışını takipçilerimizle birlikte kutlamak istiyoruz. Bu amaçla Instagram hesabımızda bir etkinlik başlattık ve 6 takipçimize GTA 6 oyun kodu hediye edeceğiz. Katılmak için 18 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar vaktiniz var. Bu etkinlikte kazananları kura değil, editörlerimiz belirleyecek. Yani burada şanstan çok, en sevdiğiniz GTA oyununu nasıl anlattığınız önem taşıyor.

GTA 6 Etkinliğine Nasıl Katılabilirsiniz

Katılmak için üç adımı tamamlamanız yeterli. Önce Instagram'da @tamindir hesabını takip edin. Ardından etkinlik gönderisini beğenin. Son adımda gönderinin altına en sevdiğiniz GTA oyununu yazın ve onu neden sevdiğinizi kendi cümlelerinizle anlatın. Uzun bir metin yazmanıza gerek yok, birkaç cümle yeterli.

Kazananları Editörlerimiz Seçecek

Bu etkinlikte kura çekmeyeceğiz. Yorumunuzun aldığı beğeni sayısı da sonucu etkilemeyecek. Editörlerimiz her yorumu tek tek okuyup değerlendirecek. Değerlendirmede seçtiğiniz oyuna, onu neden sevdiğinizi nasıl anlattığınıza ve yorumunuzun özgünlüğüne bakacağız. En beğendiğimiz 6 yorumun sahibi GTA 6 kazanacak.

Sonuçları GTA 6'nın Çıkış Gününde Açıklıyoruz

Kazanan 6 hesabı, GTA 6'nın çıkış yapacağı 19 Kasım 2026'da Instagram sayfamızdan duyuracağız. Ardından kazananlara DM üzerinden ulaşacağız. Kazananlar oyunu PlayStation ya da Xbox için almak istediklerini belirtebilecek. Seçtikleri platforma ait GTA 6 oyun kodunu kendilerine ileteceğiz.

Katılım Koşulları

Katılımınızın geçerli sayılması için son katılım saatine kadar hesabımızı takip ediyor olmanız gerekiyor. Gönderiyi beğenmiş ve yorumunuzu görünür şekilde paylaşmış olmanız da şart. Her katılımcı en fazla bir oyun kodu kazanabilir. Etkinlik gönderisine aşağıdan ulaşabilir, yorumunuzu hemen bırakabilirsiniz.