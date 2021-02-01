Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından Güney Çin'de gerçekleştirilen araştırma sırasında 635 milyon yıllık mikrofosil keşfedildi. Araştırmacılar tarafından yanlışlıkla ortaya çıkarılan fosillerin şimdiye kadar bilinen en eski karasal fosil olarak bilinen dinozor fosilinden yaklaşık üç kat daha eski olduğu öğrenildi.

635 Milyon Yıllık Mikrofosil Olduğu Ortaya Çıktı

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma hala bir sonuca varamadı. Araştırmacıların gözlemlerinin bağımsız olarak değerlendirilmeye alınması ve doğrulanması gerekiyor. Uluslararası bilim insanlarından oluşan ekibin ifadelerine göre bu eski organizmanın parmakları mantarlara çok benziyor. Araştırmacıların keşfettiği organizma yaklaşık 635 milyon yıl önce fosilleşmiş gibi görünüyor.

Dünya'da buzullaşmanın yoğun olarak yaşandığı sıralarda gezegenimiz büyük bir kartopundan farksız görünüyordu. Okyanusların büyük bir kısmı buz tutmuştu. Bu olaylar yaşanmaya devam ederken Dünya beklenmedik bir anda açıklanması mümkün olmayan bir şekilde çözülmeye başladı ve hayatın karada sürmesi için ilk ve en önemli adım atılmış oldu.

Mantarların söz konusu alanı çoğalarak geliştiren ilk yaşam formu olabileceği düşünüldü. Araştırmacıların ortaya çıkardığı mikrofosil ise söz konusu fikri destekliyor. Dünya'nın yaşadığı geçiş aslında gezegenin böylesine büyük bir felaketten kurtulmasına yardımcı olmuş olabilir.

Virginia Tech College of Science Jeobiyoloji Uzmanı Tian Gan, "Tahminlerimiz doğru ise paleoiklim değişikliğini ve erken yaşam evrimini anlamamıza çok katkısı dokunacaktır" ifadelerini kullandı. Gan'in açıklamada yer verdiği ifadeler büyük bir öneme sahip çünkü günümüzde mantarların evrimi büyük bir muammadır. Sonuçta büyük ölçüde kemik veya kabuk barındırmayan organizmalar kolay kolay fosilleşemiyor. Birçok bilim insanı belirli bir zamana kadar mantarların bu kadar uzun süre dayanmasının mümkün olduğunu dahi düşünmemişti.

Günümüzdeki mantarların genomu, ortak atalarının milyarlarca yıl önce yaşadığını ve o dönemde hayvanlardan ayrıldığını gösteriyor. Son yıllarda gerçekleştirilen bir dizi araştırma söz konusu boşluğu kapatmada etkili oldu.

Bilim insanları, 2019 yılında Kanada'da bir milyar yıl önce fosilleşmiş mantar benzeri bir fosil keşfetti. Bu araştırma mantarların ortak atasının bitkilerin ortak atasından çok daha önce var olmuş olabileceğini düşündürttü. 2020 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mantarlara benzer başka bir fosil daha bulundu. Bu fosil de 810 ila 715 milyon yıllık bir fosildi.

Bu eski organizmaların gerçekten mantar olup olmadığı ile ilgili tartışmalar hala sürüyor. Çin'de bulunan yeni mikrofosil ise şüphesiz ki yeni tartışmalara kapı açacaktır. Organizmanın özelliklerini karşılaştıran araştırma ekibine göre söz konusu keşfin mantarla yakından bir ilişkisi var.