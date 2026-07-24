5G'den 100 Kat Daha Hızlı Olacak 6G'nin En Büyük Sorunu Çözüldü

6G teknolojisi, mevcut kablosuz iletişim teknolojilere göre beraberinde birçok avantajı getirecek. Önceki nesle göre 100 kat daha hızlı erişim imkânı sağlayacak bu teknoloji için elektromanyetik parazitlere karşı RIS (Yeniden Yapılandırılabilir Akıllı Yüzeyler) adı verilen önemli bir çözüm geliştirildi.

6G'de Neden Elektromanyetik Parazitler Sorun Oluşturuyor?

Bilindiği üzere 5G'nin en büyük sorunlarından biri, duvarlar ve sinyal menzili. Mevcut iletişim teknolojisinde veri çok hızlı şekilde taşınıyor ama sinyaller çeşitli engellere karşı çok hassas. Sinyal uzağa gidemediği için de her yere küçük baz istasyonu kurmak gerekiyor. Yani epey yüksek maliyeti var. 6G'de ise bambaşka bir sorun söz konusu.

5G'de daha geniş olan sinyal dalgaları 6G'de milimetrenin de altına düşecek. Yani çok hassas olacak. Bunun ne anlama geldiğini gerçek hayattan bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin bir kalabalık stadyumda eğer yeterince bağırırsanız öndeki kişi sizi duyabilir. Çevrede hâlâ parazitler var ama frekans dalgaları daha geniş olduğu için bunlardan etkilenmeyecektir. Ama 6G'de böyle bir imkânınız bulunmuyor. O stadyumda ne kadar bağırırsanız bağırın, sesiniz fısıltı gibi kalıyor. İşte tam da bu sebepten ötürü taşınan verinin bozulmaması için de parazitlere karşı bir çözüm üretilmesi gerekiyor.

RIS Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Fizik kurallarına göre bir ışık ya da sinyal duvara hangi açıyla çarparsa ona göre seker. RIS ise bu fizik kuralında oynama yapıyor. Sinyal duvara dik çarpsa dahi üzerindeki hücrelerin zamanlamasını sadece milisaniyeler içinde ayarlıyor ve sinyali doğru şekilde yönlendiriyor. Böylelikle sinyali tek bir noktaya -örneğin elinizdeki telefona- yönlendirebiliyor.

Bu teknoloji, ortamda eğer bir parazit tespit ederse o parazit dalgasını alıcı cihazdan ya da baz istasyonundan uzaklaştırarak güvenli bir yöne yansıtıyor. Öte yandan parazit dalgasının tam tersi fazda bir yansıma oluşturarak parazit ile sinyalin birbirini yok etmesini sağlayabiliyor.

Aslına bakılırsa bu yöntem, öncekine göre daha işlevsel. Önceden baz istasyonu ortamdaki tüm sinyalleri topluyordu. Bunun içinde etraftaki binlerce cihazın sebep olduğu parazit de dahildi. Sinyal toplandıktan sonra hangisinin gerçek veri hangisinin parazit olduğu belirleniyordu.

Tabii, bu pratikte çok kullanışlı bir çözüm yolu değildi. Mevcut verilerin bir kısmı parazit sanılarak siliniyordu. Böylelikle Sinyalin kendisi de zayıflıyordu. Kaldı ki bu işlemin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi için epey yoğun enerji tüketiliyordu. Ayrıca gecikme süresi bakımından da çok kullanışlı değildi.

6G Teknolojisi Ne Zaman Hayatımıza Girecek?

6G için küresel çapta en kapsamlı şekilde harekete geçileceği yıl 2030 olarak belirlendi. Tabii, bu birden gerçekleşecek durum değil. İlk olarak 6G uyumlu akıllı telefonlar çıkacak, dünya genelinde epey yaygınlaşacak. Birkaç yılın ardından da dünya yavaş yavaş 5G'yi geride bırakıp 6G'yi kullanmaya başlayacak.

Editörün Yorumu

Açıkçası bu yöntemi öncekine göre daha mantıklı buldum. Şu ana kadar üzerinde durulan yöntem, zayıf sinyal gibi sorunlara yol açmanın yanında enerji tüketimini de epey artırıyordu. RIS teknolojisi ise sorunu daha pratik bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bana göre en iyi yanı da gizlilik. RIS sayesinde sinyal doğrudan sizin cihazınıza yönlendirileceği için daha güvenli bir deneyim elde edilebilecek.