Katlanabilir iPhone, iPhone X ile Aynı Kaderi Paylaşabilir!

Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tasarımı sızdırılan telefonun bu kez satış tarihinin ertelenebileceği iddia edildi. Elde edilen son bilgilere göre iPhone Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen katlanabilir telefon için biraz daha beklemek gerekebilir.

iPhone Ultra'nın Satış Tarihi Ertelenecek mi?

Ortaya atılan iddiaya göre iPhone Ultra'nın seri üretimi Temmuz ayının başında başladı fakat Apple'ın tedarikçisi Foxconn, üretim sürecinde bazı teknik aksaklıklarla karşılaştı. Aksamaların odağında ise katlanabilir cihazların en kritik iki bileşeni yer alıyor. Bunlardan biri menteşe mekanizmasıyken diğeri ise katlanabilir ekranın dayanıklılığı.

Foxconn'un bu iki mekanik parçadaki milimetrik detayları yakalamakta zorlandığı ve hatasız bir seri üretim için süreci yavaşlattığı öne sürüldü. Seri üretimdeki bu yavaşlama nedeniyle cihazın tanıtıldıktan birkaç hafta hatta birkaç ay sonra kullanıcıların eline ulaşabileceği söyleniyor.

iPhone Ultra, iPhone X ile Aynı Kaderi mi Paylaşacak?

iPhone Ultra ile ilgili ortaya atılan bu iddia, akıllara iPhone X sürecini getirdi. O dönemde de önemli bir tasarım değişikliği ve Face ID gibi yeni teknolojiler nedeniyle seri üretimde benzer sorunlar yaşanmıştı. Apple, iPhone X'i 12 Eylül tarihinde tanıtmıştı ancak üretimdeki pürüzler nedeniyle sevkiyatlara 3 Kasım tarihinde başlayabilmişti.

Benzer bir senaryonun yaşanması durumunda iPhone Ultra'yı ilk günlerde satın almak oldukça zor olabilir ve ciddi bir stok sıkıntısı ile karşı karşıya kalınabilir. Tüm bu üretim engellerine ve olası gecikmelere rağmen ortaya çıkan teknik tablolar, kullanıcıların neden bu kadar büyük bir merak içerisinde olduğunu net bir şekilde özetliyor.

Katlanabilir telefon gücünü Apple'ın A20 Pro isimli yeni işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te de yer alması bekleniyor. iPhone Ultra'nın dikakt çeken diğer muhtemel özellikleri arasında 4.883 mAh batarya kapasitesi, çift arka kamera, 18 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve cihazın yan tarafına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Yaşanan bu teknik aksaklıklar cihazın tanıtım takviminden ziyade sevkiyatları etkileyebilir. Söylentilere göre Apple, lansman takviminde değişiklik yapmayacağını ve iPhone Ultra'yı Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte resmî olarak tanıtacak.

iPhone Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone Ultra'nın tasarımı, Samsung Galaxy Z Fold 8'e benzeyecek. Kitap tarzı katlanma mekanizmasına sahip cihazın arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Cihazın renk seçenekleri ise henüz belli değil.

iPhone Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Ön Kamera: 18 MP

18 MP Batarya: 4.883 mAh

4.883 mAh İşletim Sistemi: iOS 27

iPhone Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

iPhone Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de iPhone 17e, iPhone 17 serisi ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda katlanabilir telefon da Türkiye'de satışa sunulacaktır.

iPhone Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Ultra'nın 2000 dolar ile 2500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 94 bin 690 TL ile 118 bin 362 TL arasında bir ücrete denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 187 bin TL ile 280 bin TL arasında olabilir. Apple'ın Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Menteşe mekanizması ve ekran dayanıklılığı gibi konularda aceleci davranmayıp süreci yavaşlatmaları, kullanıcı deneyimi açısından son derece doğru bir strateji. Satış tarihinin birkaç hafta ertelenmesi ilk etapta pek çok kullanıcıyı üzebilir ancak uzun vadede bu bekleyişe kesinlikle değecektir çünkü bu strateji doğrultusunda sorunsuz bir deneyim elde edilmesi sağlanacak. Bu arada geniş ekrana sahip katlanabilir telefonda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olacağını düşünüyorum.