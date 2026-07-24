Intel Yeniden Yükselişte! Uzun Zaman Sonra Büyük Gelir Artışı Yakaladı

Intel, şüphesiz ki dünyanın en önemli şirketleri arasında konumlanıyor. Ne var ki kazanç açısından son birkaç yıl pek de istediği gibi değildi. Son zamanlardaysa durumunun epey kötüye gittiği düşünülüyordu. Ama son gelişmeye bakılacak olursa bu tür düşüncelerin geçerliliği bulunmuyor. Öyle ki Intel, yılın ikinci çeyreğinde gelir açısından son 15 yılın en büyük büyümesini gördü.

Intel, İkinci Çeyrekte Ne Kadar Kazanç Elde Etti?

Intel'in ikinci çeyrekteki geliri, geçen yıla göre yüzde 25 oranında arttı. Bununla birlikte 16,1 milyar dolara ulaştı. Geçici gelir ve giderler çıkarıldığında hisse başı kazanç 0,42 dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Aslına bakılacak olursa bu, beklentilerin iki kat üstünde bir kazanç anlamına geliyor.

Bilanço açıklamasından sonra Intel hisseleri yüzde 11'i aşkın değer artışı gördü. NVIDIA ile rekabet etmekte epey zorlandığı bu dönemde geliri yıllık bazda yüzde 59 oranında artarak 6,3 milyara ulaştı. Şirketin şu anki hedefinde ise dünyanın en büyük çip tedarikçilerinden TSMC var. Bu alanda yaptığı yatırımlarla birlikte TSMC'ye çok daha ciddi rakip olacağı öngörülüyor.

Intel Neden Zor Bir Dönemden Geçti?

Intel'in zor bir dönemden geçmesinin kilit faktörlerinden biri elbette yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler. Bilindiği üzere Intel, uzun bir süre boyunca CPU'lara odaklandı. NVIDIA, yapay zeka için GPU'ların çok önemli olduğunu erkenden fark ederek hareket ederken Intel'in bunun farkına varması biraz zaman aldı.

Intel, kendi yapay zeka çiplerini çıkardığında yazılım desteğinin bulunmamasından ötürü geliştiricileri kendine çekemedi. NVIDIA ise çoktan büyük bir yol katetmişti ve bu sebeple geliştiricilerin de ilk tercihlerinden biri oldu. Intel, NVIDIA gibi hız kazanmak için birden fazla yapay zeka girişimini satın alsa da şirket içinde işler epey ağır ilerledi ve beklediği hıza ulaşamadı.

Intel Nasıl Birden Yükselişe Geçti?

Intel'in uzun bir zamandan sonra içine girdiği girdaptan çıkmasının birçok sebebi var. Ama bunların arasından en çok ABD (Amerika Birleşik Devletleri) hükûmetinin verdiği desteğin öne çıktığı düşünülüyor. Öyle ki hükûmet, Intel'in 433,3 milyon adet adi hissesini hisse başına 20,47 dolardan satın aldı. Bu da şirkette yüzde 9,9'luk bir pay anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Intel'in mevcut durumunu göz önüe alacak olursak durumunun hâlâ tam olarak şaşırtıcı seviyede olmadığını söyleyebilirim. Bu yaşanan gelişmeleri daha çok işten çıkarmalar ve diğer verimlilik hamlelerine bağlıyorum. Şirket tarafından atılan bu adımların kısa vadede etkisinin görüldüğünü düşünüyorum.

Şirketin şu an üzerinde çalıştığı yatırımlar eğer olumlu sonuç vermezse çok yüksek miktarda zararlar edilebilir. Bu da Intel'in bazı faaliyetlerine son vermek, bunları elden çıkarmak zorunda kalması ile sonuçlanabilir. Öte yandan eğer yatırımlarından olumlu sonuç alırsa birçok rakibinin harekete geçmek zorunda kalmasına yol açabilir.