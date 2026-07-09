A101'de iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra ve iPhone 17 Satılıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı televizyon olurken bazen monitör olabiliyor. Bu hafta ise telefonlar satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 15 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE, Galaxy A57 ve Galaxy A17 bulunuyor.

A101'de iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 9 Temmuz 2026 itibarıyla iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 123 bin 699 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 133 bin 899 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü 146 bin 799 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 167 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü A19 Pro işlemcisinden alan telefonda 48 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiskel çözünürlüğünde persikop telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 18 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

A101'de iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 108 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan cihazda 12 GB RAM mevcut.

A101'de iPhone 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin 399 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 88 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1206 x 2622 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A19 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Telefon 3.692 mAh batarya kapasitesine sahip.

A101'de iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 114 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü A18 Pro işlemcisinden alan telefonda 48 megapiskel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 91 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. A18 işlemcisine sahip telefonda 48 megapiksel çözünürlüğüdne ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

A101'de iPhone 15 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 76 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

A101'de Galaxy S25 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 83 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de Galaxy S25 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alan cihazda 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de Galaxy A57 ve Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 31 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED+ ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alan telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Cihazda ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Samsung Galaxy A17'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.