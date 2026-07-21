Samsung'un Yeni Akıllı Saati, Su Altında Kullanmaya Uygun Olabilir

Akıllı saat pazarında uzun zamandır faaliyet yürüten Samsung yakında yeni bir akıllı saat piyasaya sürecek. Tanıtım öncesinde Galaxy Watch Ultra 2 olarak adlandırılan bu modelin yeni görüntüleri sızdırıldı. Bununla birlikte cihazın suya karşı ne kadar dayanıklı olacağı ve bu konuda beklentileri karşılayıp karşılamayacağı açıklığa kavuştu.

Galaxy Watch Ultra 2, Su Altında Kullanılabilecek mi?

Galaxy Watch Ultra serisinin en yeni modeli olarak piyasaya sürülecek Galaxy Watch Ultra 2'nin sızdırılan görüntüleri, cihazın EN13319 sertifikasına sahip olacağını ortaya koydu. Önceki modelde bu sertifika yoktu. Hatta marka, kullanıcılara bu akıllı saatle serbest dalış yapmamayı öneriyordu.

Bu model gerçekten de EN13319 sertifikasına sahip olursa -ki görseller bunu gösteriyor- profesyonel dalış ekipmanlarıyla birlikte kullanılabilecek bir akıllı saat olabilir. Bu da size su ile ilgili endişeleriniz olmadan onu gittiğiniz her yere götürebileceğiniz ve bununla pek çok keyifli aktiviteyi gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Tabii, yine de dikkat etmeniz gereken bazı hususlar olacaktır. Bu konu ile ilgili detaylar, akıl saat tanıtıldığında netlik kazanacaktır.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Kasa Tipi: Titanyum

Titanyum Ekran Boyutu: 1,5 inç

1,5 inç Çözünürlük: 480 x 480 piksel

480 x 480 piksel Dayanıklılık: 100 metreye kadar suya dayanıklılık

100 metreye kadar suya dayanıklılık İşlemci: Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite Batarya Kapasitesi: 800 mAh

800 mAh RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB / 64 GB

Galaxy Watch Ultra 2'nin ekran boyutu değişmeyecek. Bir önceki modelde olduğu gibi yine 1,5 inçlik ekranla karşılaşacağız. 480 x 480 piksel çözünürlük sunan bir model olacak. Ekran teknolojisi henüz belli değil ama Super AMOLED ekran tercih edilmişti. Muhtemelen yeni modelin ekran teknolojisinde herhangi bir farklılık olmayacak.

Cihazda Qualcomm'un tamamen giyilebilir cihazlar i̇çin üretmiş olduğu Snapdragon Wear Elite işlemcisi yer alacak. Çok yüksek parametreye sahip modelleri çalıştıracak güce sahip. Samsung'un söz konusu işlemciyi gücünden maksimum şekilde yararlanarak çok daha doğru sağlık ölçümleri gibi amaçlarla kullanması bekleniyor.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'yi Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Ama bunun için çok da beklemenize gerek olmayacak. Öyle ki bu etkinlik, 22 Temmuz 2026'da gerçekleşecek. Bu etkinlikte söz konusu modele de yer verilmesine çok yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. Böylelikle onunla ilgili tüm soru işaretleri de ortadan kalkacak. Galaxy Watch Ultra'nın Temmuz 2024'te tanıtıldığını hatırlatalım.

Galaxy Watch Ultra 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy Watch Ultra 2'nin Türkiye'de satılma ihtimali oldukça yüksek. Hatırlatmak gerekirse Galaxy Watch Ultra da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmuştu. Eğer planlarda herhangi bir değişiklik olmazsa -ki bu çok düşük bir ihtimal- bu akıllı saat de Türkiye'de doğrudan alınabilir olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy Watch Ultra 2'nın su altında kullanıma uygun olması sayesinde çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Öte yandan Snapdragon Wear Elite ile gelmesi de bana göre bir diğer büyük avantaj olacak. Bu işlemci sayesinde özellikle sağlık konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmesi muhtemel.