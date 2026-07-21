İki Bütçe Dostu Akıllı Saat Yolda! 140'tan Fazla Spor Modu Olacak

Xiaomi'nin alt markası Redmi, iki yeni akıllı saat üzerinde çalışıyor. Redmi Watch 6 Active ve Redmi Watch 6 Lite olarak adlandırılan bu yeni modellerin bazı özellikleri sızdırıldı. Ne kadar fiyata satılacağı da açıklığa kavuşan cihazların tasarımı da gün yüzüne çıktı.

Redmi Watch 6 Active'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,85 inç

1,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 390 x 450 piksel

390 x 450 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Spor Modu: 140+

140+ Sağlık Özellikleri: Uyku takibi, kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü

Uyku takibi, kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü Batarya Kapasitesi: 470 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre Bluetooth 5.3 desteğine sahip olacak Redmi Watch 6 Active, 390 x 450 piksel çözünürlük sunan 1,85 inçlik AMOLED ekranla birlikte gelecek. Boyutunun bir akıllı saat için oldukça geniş bir alan sunacağını belirtelim. Küçük ekranlara kıyasla ekrandaki içerikler daha az sıkışmış hissettirecektir. Bildirimler, mesajlar ve dahası kolayca okunabilecektir.

Ekran teknolojisi, her pikselin kendi ışığını üretmesi sayesinde kusursuz siyahlar elde etmenize imkân sağlayacaktır. Renkler epey canlı hissettirecektir. Ayrıca kullanılmayan pikseller tamamen kapanacağı için de güç tasarrufu sağlayacaktır. Bu da şarjının LCD ekranlara göre daha yavaş gideceği anlamına geliyor. Bu arada çözünürlüğün de görüntülerin keskin, simgelerin net şekilde görünmesi için yeterli olduğunu not düşelim.

Cihaz, uyku takibi, 140'ı aşkın spor modu, kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen seviyesi ölçümü özellikleri ile piyasaya sürülecek. Ayrıca 470 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bu kapasitede bir bataryaya sahip akıllı saatler genellikle günlük kullanımda (temel sağlık özelliklerinin kullanıldığı, bildirimlerin açık olduğu senaryoda) 1 haftaya varan pil ömrü sunar.

Fikir vermesi açısından belirtmekte fayda var: Redmi Watch 6 şu an 550 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Normal kullanımda şarjı 12 güne kadar gidiyor. Dolayısıyla aynı koşullar altında kullanıldığında bu modelden de 8-9 güne kadar bir pil ömrü bekleyebiliriz.

Redmi Watch 6 Lite'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,96 inç

1,96 inç Ekran Çözünürlüğü: 410 x 502 piksel

410 x 502 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Spor Modu: 140+

140+ Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve uyku analizi

Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve uyku analizi Batarya Kapasitesi: 470 mAh

470 mAh Diğer Özellikler: 9 eksenli hareket sensörü, GPS desteği ve hoparlör

Redmi Watch 6 Lite'ın ekran boyutu 1,96 inç olacak. 410 x 502 piksel çözünürlük ve AMOLED ekranla gelecek. Ekran boyutunun Watch 6 Active modeline göre epey büyük olduğunu söylemek gerek. Epey geniş bir alan elde etmenize yardımcı olacaktır. Verileri detaylı şekilde akıllı saat üzerinden incelemeyi tercih edenler için birebir.

Çözünürlüğe gelecek olursak, 1,96 inçlik bir ekrana göre 410 x 502 piksel çözünürlük gayet yeterli. Yazılarda bulanıklık ve benzeri sorunlar görülmeyecektir. AMOLED ekran da Active'de olduğu gibi kullanılmayan pikselleri tamamen kapatarak güç tasarrufu gibi avantajlar sağlayacaktır. Bunun da pil ömrüne olumlu bir katkısı olacaktır. Bu arada sağlık ve spor özellikleri ile batarya kapasitesinen Watch 6 Active ile aynı olacak ama kullanılan özelliklere göre aralarında pil ömrü açısından fark olabilir.

Redmi Watch 6 Active ve Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Watch 6 Lite'ın 60 euro (3 bin 237 TL), Redmi Watch 6 Active'in ise 50 euro (2 bin 697 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia edildi. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde Lite modelin fiyatı 5 bin TL, Active'in ise 4 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

Redmi Watch 6 Active ve Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Watch 5 Lite ve Redmi Watch 5 Active şu an Türkiye'de satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Redmi Watch 6 Lite ile Redmi Watch 6 Active modellerinin de Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat kısmında da belirttiğimiz üzere çok bütçeyi zorlamayacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi Watch 6 Active ile Redmi Watch 6 Lite modellerinin günlük kullanım için harika modeller olacağını düşünüyorum. Temel sağlık özellikleri, pil ömrü ve dahasıyla geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum. Bu arada büyük ekran tercih edenlerin Lite modeline yoğun ilgi göstereceği kanaatindeyim.