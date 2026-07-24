Geekbench 7 Yayınlandı: Artık Çok Daha Gerçekçi Sonuçlar Verecek!

Akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik cihazların performansını ölçen Geekbench’in yeni sürümü kısa süre önce kullanıma sunuldu. Geekbench 7 adıyla çıkan yeni sürüm önceki versiyonlarına kıyasla performansı çok daha gerçekçi koşullarda test ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar!

Geekbench 7 Neler Sunuyor?

Geliştirici Primate Labs'in Geekbench'i güncelleme nedeni sadece arayüzü yenilemek ya da test süreçlerini değiştirmek değil. Bu hamleyi daha çok günümüzün gerçek kullanım senaryolarına bir uyarlama olarak düşünebiliriz. Bu kapsamda kullanıcıların işlemci kullanım alışkanlıkları yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte bir hayli değişti.

Geekbench 7 tam da buraya odaklanıyor. Platform bir cihazın performansını yalnızca sentetik verilerle değil doğrudan gerçek dünya senaryolarıyla ölçüyor. Bu da yeni güncellemeyle birlikte telefon ve tablet gibi cihazlarınızın gerçek gücünü görebileceğiniz anlamına geliyor.

Geekbench 7 Test Süreçlerinde Hangi Senaryoları Kullanacak?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi testlerde gerçek kullanım senaryolarının kullanılması artık daha doğru test sonuçlarının verilmesine imkan sağlayacak. GPU tarafında baktığımızda yenilenen testlerin günümüz kullanım alışkanlıklarını birebir yansıtacak şekilde makine öğrenimi ve içerik üretimine odaklandığını görüyoruz.

Yüz takibi, videolara gerçek zamanlı filtre uygulama, görüntü çözünürlüğü artırma ve görüntülü görüşmelerde arka planı bulanıklaştırma gibi kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği kullanım senaryoları testlere dahil edildi. Ayrıca RAW görüntü işleme gibi yeni görsel düzenleme testleri de mevcut. Bu kapsamda en büyük sürprizlerden biri ise NVIDIA'nın kendi API'si olan CUDA'nın da yeniden desteklenmeye başlanması oldu.

RAW olarak çekilen fotoğraflar hiç sıkıştırılmıyor. Yani tüm ışık, gölge ve renk detaylarını ham olarak kaydediyor. Dolayısıyla boyutları çok yüksek oluyor ve telefonu yoruyor. İşte Geekbench 7'nin test sistemi telefonunuzun bu süreçte nasıl bir performans gösterdiğini de ölçecek.

CUDA konusunu da açmakta fayda var. Geekbench'in eski sürümlerinde NVIDIA marka bir ekran kartı test edilirken CUDA yerine OpenCL veya Vulkan gibi standartlar kullanılıyordu. Bu durum kartın gerçek potansiyelini tam olarak sergileyememesine neden oluyordu. Geekbench 7 ile birlikte gelen yeni destek sayesinde testler artık doğrudan NVIDIA'nın kendi CUDA teknolojisi üzerinden yapılabilecek. Böylece elde edilen sonuçlar çok daha gerçekçi olacak.

Bununla birlikte işlemci testlerine video konferans ve podcast dinleme gibi günlük görevleri taklit eden yeni senaryolar eklendi. Oyun içi fizik hesaplamalarını ölçen Jolt Physics tabanlı yeni bir test de platforma dahil edildi. Geekbench 7 burada cihazınızı test ederken arka planda karmaşık bir oyun sahnesi oluşturuyor ve buradaki hareketleri hesaplamasını istiyor. Cihazınız bu işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirirse aldığı puan da o kadar yüksek oluyor.

Geekbench 7'deki en büyük yeniliklerden birisi de çoklu çekirdek tarafında yapıldı. Eski sürümler internet tarayıcısı testini yaparken sanki çoklu çekirdek çalışıyormuş gibi hesaplıyordu. Bu aslında tek çekirdeğin hallettiği basit bir işlem. Durum böyle olunca telefonların çoklu çekirdek puanları gereksiz yere yüksek çıkıyordu.

Geekbench 7 ile bu mantıksızlık ortadan kalktı. Artık web tarayıcısı gibi basit görevler çoklu çekirdek skorunu etkilemeyecek. Tamamen tek çekirdek puanına eklenecek. Çoklu çekirdek gücünü sadece video kurgulamak veya ağır dosyaları sıkıştırmak gibi sistemi yoran işlerde göreceğiz.

Editörün Yorumu

Geekbench 7 gerçekten önemli değişikliklerle geliyor. Özellikle NVIDIA'nın kendi API'si CUDA'nın testlere dahil edilmesi, internet tarayıcısı gibi basit işlemlerin artık tek çekirdek puanına yazılması ve günlük kullanımı taklit eden yeni testlerin eklenmesi gibi detayların sonuçların bundan sonra çok daha gerçekçi olacağını gösteriyor.