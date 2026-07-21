A101'de 240 Bin TL'ye Elektrikli Araba Satılacak! Tarih Verildi

A101'de her hafta çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar bazen bir akıllı telefon olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise elektrikli arabadan motosiklete kadar çeşitli araçlar satışa sunulacak. Bunlar arasında uygun fiyatlı Volta EV1 elektrikli araba, Revolt RX5 cross motosiklet ve Volta VM2 üç tekerlekli moped yer alıyor.

A101'de Satılacak Volta EV1'in Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 23 Temmuz 2026 itibarıyla Volta EV1 satılacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu elektrikli araç, 239 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Broşürde otomobilin iki yıl garantili olduğu bilgisi de bulunuyor. Arabanın stok miktarı ise henüz belli değil.

Volta EV1'in Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 2000W

2000W Azami Hız: 45 km/sa

45 km/sa Motor Torku: 4,5 Nm

4,5 Nm Batarya Kapasitesi: 72 V 58 Ah

72 V 58 Ah Şarj Süresi: 8 - 9 Saat

8 - 9 Saat Menzil: 63 km'ye kadar

63 km'ye kadar Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg

163 kg Fren Sistemi: Disk Fren

Disk Fren Ekran: 4,7 inç TFT renkli ekran

4,7 inç TFT renkli ekran Ses: Çift hoparlör

Çift hoparlör Isıtma ve Havalandırma Sistemi: Var.

63 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 2000W motor gücüne sahip. 58 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 8-9 saatte şarj oluyor. 163 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. Araba 45 km/sa azami hıza ulaşabiliyor. Otomobilde ayrıca 4,7 inç büyüklüğünde TFT renkli ekran da yer alıyor.

A101'de Volta EV1 Satın Alınır mı?

Volta EV1, elektrikli aracın resmî web sitesinde 330 bin 500 TL yerine yüzde 9 indirimle birlikte 299 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. A101 marketlerde ise bu otomobil 239 bin 990 TL'ye satılacak. Yani A101'de çok daha uygun bir ücret karşılığında EV1 satın alınabilecek. Dolayısıyla söz konusu arabayı A101'de almak daha mantıklı olacaktır.

A101'de Satılacak Revolt RX5'in Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 23 Temmuz 2026 itibarıyla Revolt RX5 satılacak. 250 cc benzinli cross motosiklet, A101'de 89 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Motosikletin yeşil ve turuncu olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Revolt RX5'in Özellikleri Neler?

Azami Hız: 95 km/sa

95 km/sa Azami Güç: 12 kW

12 kW Azami Tork: 17 Nm

17 Nm Motor Hacmi: 249 cm3

249 cm3 Azami Taşıma Kapasitesi: 105 kg

105 kg Yakıt Tüketimi: 2.9 L / 100 km

2.9 L / 100 km Yakıt Deposu: 8,8 L

Revolt RX5, 95 km/sa hıza ulaşabiliyor. 12 kW motor gücüne sahip olan motosiklet, 17 Nm tork üretebiliyor. Araçta ayrıca 249 cm3 motor hacmi ve 105 kilogram azami kapasitesi mevcut. Cross motosiklet ayrıca 100 kilometrede sadece 2,9 litre yakıt tüketiyor. Dolayısıyla 8,8 litrelik yakıt deposuyla uzun sürüş deneyimi elde ediliyor.

A101'de Revolt RX5 Satın Alınır mı?

Revolt RX5, motosikletin resmî web sitesinde 121 bin 600 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 250 cc benzinli cross motosiklet, A101 marketlerde 89 bin 990 TL'ye satılacak. Yani A101 marketlerde bu motosiklet daha uygun bir fiyata satın alınabilecek. Dolayısıyla RX5'i A101'de satın almak daha mantıklı olacaktır.

A101'de Volta VM2'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 23 Temmuz 2026 itibarıyla Volta VM2 satılacak. Üç tekerlekli moped, A101'de 69 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Volta VM2'nin su yeşili ve krem olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

Volta VM2'nin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 1000W

1000W Azami Hız: 25 km/sa

25 km/sa Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

60 V 20 Ah Şarj Süresi: 6 - 8 saat

6 - 8 saat Azami Taşıma Kapasitesi: 85 kg

85 kg Menzil: 42 km

42 km Fren Sistemi: Kampana Fren

Çok şık bir tasarıma sahip olan Volta VM2, 1000W motor gücüne sahip. 6-8 saat civarında bir sürede şarj olabilen üç tekerlekli moped, 25 km/sa hıza ulaşabiliyor. 85 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta kampana fren sistemi bulunuyor.

A101'de Volta VM2 Satın Alınır mı?

Volta VM2, üç tekerlekli mopedin resmî web sitesinde yüzde 12 indirimle bilrikte 96 bin 490 TL yerine 84 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılıyor. A101 marketlerde bu araç 69 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Dolayısıyla bu aracı A101 marketlerden satın almak daha mantıklı olacaktır.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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