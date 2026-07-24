8000 mAh Bataryalı Oyun Telefonu Tanıtıldı! Soğutma Fanı da Var

OPPO yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte K15'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO K15'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

6.59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2760 piksel

1256 x 2760 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit İşlemci: Dimensity 7360 Super

Dimensity 7360 Super RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Video Kaydı: 4K 30 FPS

4K 30 FPS Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Boyut: 158,30 x 75,13 x 8,27 mm

158,30 x 75,13 x 8,27 mm Ağırlık: 205 gram

205 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO K15'in Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1256 x 2760 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 1125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yani telefon dışarıda rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

OPPO K15'in İşlemcisi Nasıl?

OPPO'nun yeni telefonu gücünü Dimensity 7360 Super işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS, çevrim içi oyun platformu Roblox'u ortalama 35 FPS, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact'i ortalama 39 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha verimli çalışıyor. Verimlilik ise pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce OnePlus Turbo 6X modelinde de tercih edilmişti. Bu arada serinin bir önceki modeli OPPO K14'te Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani K14'te donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

OPPO K15'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu, özellikle mimari ve manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada K14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yarıdmcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OPPO K15'in Bataryası Kaç mAh?

OPPO'nun yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO K15 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15 ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K15'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.K15'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO K15'in Fiyatı Ne Kadar?

OPPO K15 için 2 bin 299 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 16 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 32 bin TL civarında olabilir. OPPO K15'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece taşıması biraz zor olan powerbank'e gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.