8 Ülkede 50 Türk Koronavirüsten Hayatını Kaybetti! İşte Açıklama

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı açıklandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran açıklamalarda bulundu.

Kıran açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz."

Türkiye'de Son Durum Ne?

26 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 75 oldu. Vaka sayısı ise 3.629'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.