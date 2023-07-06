Samsung'un Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu!

Samsung kısa bir süre önce şirketin bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini kendi ülkesi Güney Kore'de düzenleyeceğini doğruladı. Şirket ayrıca etkinlik tarihini açıkladı.

Galaxy Unpacked Etkinliği Ne Zaman Gerçekleşecek?

Samsung'un yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliği 26 Temmuz'da Türkiye saati ile 14:00'de gerçekleşecek. Şirket tarafından paylaşılan posterde markanın yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu da gözler önüne serilmiş durumda.

Galaxy Unpacked lansman etkinliği Samsung'un resmî web sitesinin yanı sıra YouTube kanalında da canlı olarak yayınlanacak.

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 akıllı telefonlarının yanı sıra, şirketin etkinlikte Galaxy Watch 6 serisi, tabletler ve kulaklıklar da dâhil olmak üzere birkaç cihazı daha piyasaya sürmesi bekleniyor.

Telefonlara baktığımızda Galaxy Z Fold 5'in biraz daha küçük ve hafif bir tasarım, daha dayanıklı bir menteşe ve geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ile önemli yeniliklere sahip olması bekleniyor. Öte yandan Galaxy Z Flip 5'in daha büyük bir ön ekran ve daha güçlü bir işlemci ile gelmesi bekleniyor.

Peki sizin Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.