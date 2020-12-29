800 Bin Liralık AirPods Max Satışa Sunuldu!

Teknolojik ürünleri altına bandırıp tüketicilerle buluşturan Caviar, internet sitesinde yaptığı açıklama sırasında önümüzdeki sene içerisinde satışa sunulacak bazı yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin arasında en pahalısı ise, Apple'ın yeni kablosuz kulak üstü kulaklık modeli AirPods Max oldu. İşte 800 bin liralık AirPods Max ve dikkat çeken tasarımı!

800 Bin Liralık AirPods Max Neler Sunuyor?

Caviar tarafından listelenen Gold White AirPods Max, tam olarak yedi yüz elli adet altın ve beyaz timsah derisinden yapıldı. AirPods Max'in yurt dışındaki normal satış fiyatı 549 dolar iken, altınlarla ve deri ile kaplanmış olan bu özel tasarımın fiyatı ise tamı tamına 108,000 dolar civarında. Bu da yaklaşık 805,000 TL gibi bir fiyat yapıyor.

Açık konuşmak gerekirse yeni modelin tasarımı hoş gibi gözüküyor ancak bu tasarıma sahip olmak için 805,000 TL ödemenize gerek yok. Birkaç liraya satın alabileceğiniz boyalar ya da kaplamalar ile de AirPods'unuzu yine kendi istekleriniz doğrultusunda renklendirebilirsiniz.

Caviar tarafından yapılan 2021 Duyurusu, yalnızca AirPods Max (Gold Black ve Gold White) modelini kapsamıyor. Listelenen ürünler arasında 77,230 dolar fiyat etiketine sahip Samsung Galaxy S21 Ultra (Golden S21), 15,380 dolar fiyat etiketine sahip Nike Air Jordan 1 (Victory Gold) ve fiyatı henüz belli olmayan bir adet Sony PlayStation 5 (Golden Rock) bulunuyor.

Son zamanlarda elektronik ürünlerin altın ve değerli taşlarla kaplanmış özel tasarımları ile sıkça karşılaşmaya başladık ve Caviar'ın yeni duyurusunda yer alan ürünler, bu akımın son örneklerinden birisi. Öte taraftan muhtemelen, sonuncusu olmayacaklar.

Peki siz on binlerce dolara satılan bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modelleri satın almak için herhangi bir mantıklı sebep bulunuyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.