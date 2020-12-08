Apple AirPods Max Tanıtıldı: AirPods Max Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Apple AirPods Max sessiz sedasız tanıtıldı. Apple AirPods Max Türkiye fiyatı ve özellikleri nasıl? Tüm merak edilen detaylar haberimizde. İşte Apple AirPods Max Türkiye fiyatı ve özellikleri.

Apple AirPods Max Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın uzun süredir söylentilere konu olan kulak üstü kulaklık modeli resmen tanıtıldı. AirPods Max, kulak üstü bir tasarıma, Apple ekosisteminin geri kalanıyla derin entegrasyona, H1 çipine ve daha fazlasına sahip. Gelin AirPods Max özelliklerine yakından bakalım.

Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan AirPods Max yüksek ses kalitesini sektör lideri Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle buluşturarak eşi benzeri olmayan bir dinleme deneyimine ev sahipliği yapıyor.

AirPods Max, istenmeyen dış sesleri engellemek için toplam altı adet dış kısım mikrofonunu kullanarak çevrenizdeki gürültüyü tespit ederken iki adet iç kısım mikrofonu duyduğunuz sesleri ölçüyor. Hüzmeleme teknolojisine sahip mikrofonlar, telefon görüşmelerinde sesinizin yalıtılmasına yardımcı oluyor. Böylece rüzgarlı koşullarda bile sesiniz net bir şekilde duyulabiliyor. AirPods Max'te H1 çipi bulunuyor.

Apple, düzgün bir sızdırmazlık sağlamak ve pasif gürültüyü engellemek için kulak yastığında hafızalı köpük kullanıyor. AirPods Max'te ayrıca ses seviyesini, müzik çalmayı, Siri'yi etkinleştirmek ve daha fazlasını kontrol etmek için kullanılabilen bir Digital Crown var.

Mükemmel ses kalitesi sunmak için AirPods Max, derin bas sağlayan 40 mm özel dinamik sürücüye sahip. Apple, AirPods Max'in tek bir şarjla 20 saate kadar yüksek kaliteli ses sağlayabileceğini söylüyor.

Apple AirPods Max Türkiye Fiyatı

AirPods Max Türkiye fiyatı 5.699 TL olarak açıklandı. Cihaz 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkacak.

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