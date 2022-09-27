FIFA ve PES'ten Sıkıldıysanız 90'ların Sevilen Futbol Oyunu Steam'e Geliyor

Günümüzde FIFA 23 ve PES veya daha doğrusu eFootball, Football Manager ile birlikte futbol oyunu ortamına hükmediyor ancak bu oyunlardan bıkmaya başladıysanız ve Michael Owen ile Alan Shearer'ın zamanlarına geri dönmek istiyorsanız 90'lı yılların klasik futbol oyunu Steam'e geliyor.

3D futbol oyunları soyunda FIFA 23 ve PES'in uzak bir atası olan Actua Soccer 2, ilk olarak 1997'de İngiltere'de Gremlin Interactive'in izniyle piyasaya sürülmüştü.

Actua Golf, Actua Tennis ve hatta Actua Pool'un yanı sıra 90'lı yıllarda spor oyunlarına hakim olan Actua serisinin bir parçası olan Actua Soccer 2, 97/98 uluslararası sezonunu oyuncularla buluşturmuştu.

Actua Soccer 2 Yenilenmiş Hâliyle Steam'e Geliyor

Firma oyunu doğrudan olduğu hâliyle yayınlamayacak. Yayıncı Pixel Games, kaydetme ve yükleme seçenekleri, modern kontrol cihazları için destek ve çeşitli görüntü ölçeklendirme ve doku yumuşatma iyileştirmeleri ekledi.

Eski bir klasiğe biraz modernize havası katan bu eklemeler Actua Soccer 2'nin tüm orijinal oynanışı koruyan ama günümüz için daha erişilebilir bir oyun olmasını sağlıyor.

90'ların futboluna geri dönmek ve nostalji yaşamak istiyorsanız Actua Soccer 2, 10 Ekim'de Steam'de satışa çıkacak.