A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Satılacak!

Geçtiğimiz hafta iPhone 16, iPhone 14, PlayStation 5, iPhone 15 Plus ve Galaxy S25 Ultra gibi ürünlerini satmaya başlayan A101 önümüzdeki hafta satışa sunacağı ürünlerini de şimdiden duyurdu. Zincir market bu kapsamda benzinli motosiklet ve elektrikli bisikletin de yer aldığı ilgi çekici ürünleri kullanıcılara sunacak. İşte merak edilen detaylar!

A101'de REVOLT RSX5 Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101, 21 Mayıs'ta REVOLT RSX5 isimli elektrikli motosikleti 64.990 TL'lik bir fiyatla satışa sunacak. Bu motor 150 CC silindir hacmine sahip olmasının yanı sıra 6,1 kW motor gücüne ve 10,1 Nm torka sahip. Öte yandan 100 kilometrede 3,1 litre yakıt tükettiğini ve yakıt tankı kapasitesinin ise 6,5 litre olduğunu belirtelim.

REVOLT RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?

Fiyat: 64.990 TL

Azami Net Güç: 6,1 kW

Azami Net Tork: 10,1 Nm

Soğutma: Hava Soğutma

Uzunluk: ~2050 mm

Genişlik: ~778 mm

Yükseklik: ~1128 mm

Yakıt Tankı Kapasitesi: 6,5 L

Yakıt Tüketimi: 3,1 L / 100 km

Ön Fren: ~245 mm Hidrolik Disk ABS

Arka Fren: ~220 mm Hidrolik Disk

Euro 5+ Seviyesi Çevre Performansı

Özel Tasarım Dijital Gösterge

Garanti: 2 yıl

A101'de REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101 buna ek olarak REVOLT RS6 isimli 125CC silindir hacimli benzinli motosikleti 44.490 TL fiyat etiketiyle satacak. Bu model maksimum 5,4 kW güç ve 7,6 Nm tork üretebiliyor. Saatte maksimum 80 km hız yapabilen motorun 100 kilometrede yakıt tüketimi 2,5 litre seviyesinde. Öte yandan yakıt tankı kapasitesi ise 4,2 litre.

REVOLT RS6 Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?

Azami hız: 80 km/saat.

Azami net güç: 5,4 kW.

Azami net tork: 7,6 Nm.

Soğutma: Hava soğutma.

Yakıt tankı kapasitesi: 4,2 L.

Yakıt tüketimi: 2,5 L / 100 km.

Ön fren: Hidrolik disk fren.

Arka fren: Kampana fren.

Motor: Euro 5+.

Boyutlar: Uzunluk yaklaşık 1820 mm. Genişlik yaklaşık 730 mm. Yükseklik yaklaşık 1150 mm.

Garanti: 2 yıl

A101'de VOLTA VSM Elektrikli Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101’de VOLTA VSM elektrikli motorlu bisiklet 19.990 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. 40 km menzil sunan model, saatte maksimum 25 km hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 220 Watt güç üretebildiğini ve toplam 52 kilogram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Volta VSM Elektrikli Bisikletin Özellikleri Neler?

Ağırlık: 52 kg.

Nominal motor gücü: 220 Watt.

Maksimum hız: 25 km/saat.

Renk: Mat siyah.

Ön ve arka fren: Kampanalı.

Gaz kolu ve pedal desteği ile kullanım imkanı.

L1e-A sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgesi.

TSE tarafından özel amaçlı incelenmiş.

B sınıfı ehliyet ve diğer tüm ehliyetlerle kullanım imkanı.

Boyutlar: Uzunluk yaklaşık 1510 mm, genişlik yaklaşık 630 mm, yükseklik yaklaşık 1060 mm.

Garanti: 2 yıl.

Menzil: 40 km.

Fiyat: ₺19.990.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.