Samsung'dan Yeni Orta Segment Telefon Geliyor! Fiyatı Uygun Olacak

Samsung'un çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy A27 ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce performans testlerine giren akıllı telefonun son olarak tasarımıyla ilgili akıllardaki soru işaretleri kalktı. Peki Galaxy A27 nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Samsung Galaxy A27'nin kılıflarını paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte akıllı telefonun tasarımı doğrulandı diyebiliriz. Buna göre cihazda selefi gibi arka tarafta dikey üçlü bir kamera kurulumu mevcut olacak. Her ne kadar söz konusu görsellerde modelin ön paneli yer almasa da geçmiş raporlara göre yeni modelde damla çentik yerine delikli bir kamera tasarımı bizleri karşılayacak.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti 5 nm mimarili rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor ve daha yüksek performans gösteriyor. Bunun yanı sıra halihazırda Galaxy A36 5G, Redmi Note 15 5G ve Poco M8 5G gibi modellere de güç verdiğini belirtelim.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları üzmüyor. Zira yapılan testlerde PUBG Mobile'ı 40-60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak diyebiliriz. Bu arada bir önceki modelde 5 nm mimarili Exynos 1380 işlemcisinin kullanıldığını hatırlatalım.

Galaxy A27 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Selefinde de aynı kamera özelliklerinin kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni modelin en azından bu alanda büyük yenilikler sunmasının beklenmediğini söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Bununla birlikte makro kamerayla ise küçük detayları rahatlıkla fotoğraflayabiliyorsunuz.

Galaxy A27 Bataryası Nasıl Olacak?

Galaxy A26'da 25W hızlarında şarj olan 5.000 mAh’lik bir pil tercih edilmişti. Yeni modelde ise batarya kapasitesi sabit kalacak fakat şarj hızı 45W’a kadar çıkarılacak. Yani yeni modelin selefine kıyasla çok daha hızlı şarj olacağını söyleyebiliriz. Bu da akıllı telefonun şarj olması için uzun süre beklemenize gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A26'nın geçen yılın mart ayında tanıtıldığını biliyoruz. Şu an için yeni modelin tanıtımıyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de çok yüksek ihtimalle yaz aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında Galaxy A26 Samsung'un web sitesinde 18.499 TL'den satışta. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde 20.000 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Daha önce Samsung'un orta segment A serisi akıllı telefonlarını kullanma şansım oldu. Bu deneyimimde oyun ve ekran başta olmak üzere hiçbir konuda en ufak bir sorun yaşamadım diyebilirim. Bu nedenle yaklaşan Galaxy A27'nin de benzer şekilde kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.