Oyuncular İçin Küçük, Xbox İçin Büyük Değişikliğe Gidildi

Xbox tarafında bu yıl hareketlilik durmuyor. Uzun bir zaman boyunca Microsoft'un oyun bölümünün öne çıkan ismi olan Phil Spencer görevinden ayrıldı. Ondan boşalan koltuğa ise Asha Sharma getirildi. Xbox CEO'su olarak görev yürütmeye başlatan Sharma, ilk geldiği an itibarıyla Xbox markasının ciddi bir değişim sürecine girmesini sağladı.

Yeni CEO'nun en önemli önceliği, Xbox'ı tekrardan özüne döndürmek yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir oylama başlattı. Bu oylamada Xbox kullanıcılarına hangi ismin tercih edildiğini sordu. Seçeneklerden ilki "Xbox", diğeri "XBOX" şeklindeydi. Bu anket sonuçlandı ve yeni yaptığı paylaşımda Xbox'ın X hesabının ekran görüntüsünü paylaştı. Söz konusu görüntüde de görülebileceği üzere "XBOX" ismi kullanılmaya başlandı.

Xbox'ın İsim Değişikliği Ne Anlama Geliyor?

Xbox'ın isim değişikliği aslında tam olarak bir değişiklik sayılmaz. Sonuçta sadece tüm harfleri büyük hâle getirildi. Yeniden markalaşma gibi bir durum söz konusu değil fakat bu markanın ilk zamanlarına döndüğümüzde bu küçük değişimin altında aslında büyük bir plan olduğunu görüyoruz.

Bilmeyenler için Xbox'ın ilk başta tüm harfleri büyük yazılıyordu. Gerek logosunda gerek diğer alanlarda buna rastlamak mümkündü. Zamanla daha modern bir görünüm sağlamak ve okumasını kolaylaştırmak gibi amaçlarla sadece baş harfi büyük olacak şekilde kullanılmaya başlandı.

Markanın ismi, Microsoft'un oyunların sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak için büyük kolaylık sunan uygulama programlama arayüzü DirectX'teki X ile Xbox'ın kutu şeklindeki hâlinden gelen "box" (kutu) harflerinin birleşiminden oluşuyor. Microsoft, o dönem markanın teknolojik yönden öne çıkmasını sağlamak adına tüm harfleri büyük tutmayı tercih etti.

Geldiğimiz noktada Xbox'ın başındaki isim değişti. Sharma geldi ve yeni CEO'nun en önemli önceliklerinden biri, Xbox'ın yeniden ilk baştaki gücüne kavuşmasını sağlamak. Bu da söz konusu değişikliğin basit bir harf değişikliğinin ötesine geçmesini sağlıyor. Şirketin şu anki hedefleri oldukça umut verici ve atılan bu tür adımlar da geleceğe yönelik hedeflerini net şekilde yansıtmayı başarıyor.

Xbox'ın Patronu Asha Sharma İle Hangi Adımları Atıldı?

Asha Sharma, Xbox CEO'su olduktan sonra çok önemli adımlar attı. Göreve gelir gelmez vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Yeni Xbox patronu, oyun konsollarının oyuncuların gözdesi hâline getirmek istiyor ve bu konudaki planlarının büyük çoğunluğu markanın özüne geri dönmeyi içeriyor.

Sharma, şu ana kadar gereksiz ve ana odak noktasından sapılmasına neden olan birçok projeye son verdi. Bunların başında Microsoft'un "her yerde yapay zeka" hedefiyle geliştirdiği ama henüz Türkiye dâhil hiçbir ülkede genel erişime açmadığı Gaming Copilot geliyor.

Geçtiğimiz günlerde iptal edildiği belirtilen bu proje eğer hayata geçirilseydi oyuncular da geçemediği bölümlerde yapay zeka destekli oyun asistanından yardım alabilecek, geçmişte oynadığı oyunlara göre öneri isteyebilecekti. Sharma ise bunu gereksiz bularak rafa kaldırdı. Xbox CEO'su, asıl önceliğin oyunculardan gelen isteklere verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Şirket içinde yeniden yapılanmaya da giden Sharma, ayrıca geliştirme sürecine de hız kazandırmak için harekete geçmiş durumda. Bu arada Sharma döneminde atılan en büyük adımlardan biri de Game Pass fiyatlarındaki düşüş oldu. Phil Spencer döneminde gelen zamlarla birlikte avantajını bir hayli kaybeden Game Pass Ultimate aboneliği, Sharma sonrasında 529 TL'ye düştü.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Xbox CEO'su değiştikten sonra bu kadar çok önemli değişiklik göreceğimizi beklemiyordum. Beklentilerim oldukça düşüktü. Sharma öncesinde oyuncu kitlesinden uzaklaşan Xbox, asıl önemli olanın bizim taleplerimiz olduğunu unutmuş gibi izlenim veriyordu. Yapay zeka destekli oyun asistanı gibi asla önceliğimiz olmayan projeleri ele alarak asıl ihtiyaç duyulan özellikleri görmezden geliyordu.

Yeni CEO ile birlikte çok büyük değişimler yaşandı. Artan Game Pass fiyatları, büyük oyunlarda görülen performans sorunları ve dahası yüzünden birçok oyuncu Xbox'ın artık bu duruma son vermesini istiyordu ki Sharma'nın gelmesi ile tam da bu konulara odaklanılmaya başlandı. Abonelik tabanlı oyun hizmetinin fiyatları düştü, markanın özüne döneceğine dair sinyaller verildi, arka planda bunun göstergesi olacak gelişmeler için çalışmalara başlandı. Eğer bu şekilde ilerlenmeye devam ederse Xbox'ın gelecekte yeniden oyuncuların favorisi hâline geleceğini düşünüyorum. Şu anki hâliyle epey olumlu bir tablo çiziyor.