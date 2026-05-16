Windows XP Dönemine Götüren Site Yapıldı! Yeni Şeyler Keşfettiriyor

Şimdiye kadar çok çeşitli web tabanlı projelerin altına imza atıldı. Bunlardan biri de hiç yükleme işlemi gerçekleştirmeden herhangi bir web tarayıcısı üzerinden Windows XP kullanmanıza imkân tanıyan bir web sitesi oldu. Geçmişte bu zaten yapıldığı için Windows XP kullanmanızı sağlayan bir web sitesi size çok şaşırtıcı gelmeyecektir.

Bu durumun farkında olan bir geliştirici, söz konusuyu projeyi temel alarak farklı bir web sitesi tasarladı. Explorer Samismith isimli bu web sitesinde de sizi yine Windows XP karşılıyor ancak geçmişteki projeden farklı olarak daha keşif odaklı bir web sitesi olarak öne çıkıyor. Yeni bilgiler keşfedebiliyor, çeşitli sanat eserlerini inceleyebiliyorsunuz.

Explorer Samismith Neler İçeriyor?

Explorer Samismith temelde size Windows XP kullanma deneyimi yaşatan bir web sitesi olarak tasarlandı ama önceki örneğinden farklı olarak dünyanın en büyük çevrim içi ansiklopedisi olan Wikipedia'yı merkezine alıyor. Web sitesine girdikten sonra masaüstünde Wikipedia, Media, Geofile Explorer ve Readme.txt dosyalarını görüyorsunuz.

Wikipedia klasörünün içinde Wikipedia'daki çeşitli kategoriler bir klasör olarak yer alıyor. Bu klasörlerin içinde ise çeşitli alt klasörler mevcut ve sizi merak edebileceğiniz konularla ilgili makalelere götürüyor. Media klasörü yine Wikimedia Vakfı'na ait olan fakat Wikipedia'dan farklı olarak medya içeriklerine odaklanan Wikimedia Commons'a götürüyor. Burada bulduğunuz herhangi bir görseli Windows XP'nin arka planı olarak ayarlamanıza izin veriliyor.

Geofile Explorer henüz tamamlanmış bir özellik değil. Geliştirici hâlâ üzerinde çalışıyor ama bununla kıtalar, ülkeler, şehirler ve çeşitli bölgeler arasında gezinmeyi kolaylaştırma fikrine dayanıyor. Tabii ki Media ve Wikipedia klasörlerinde olduğu gibi bu özellik için de klasör yapısına bağlı kalınıyor.

Explorer Samismith Neden Windows Logosu İçermiyor?

Explorer Samismith'in arayüzüne baktığımızda bunun tam olarak Windows XP olduğunu görebiliyoruz. Özellikle başlat menüsünü açtığımızda gördüğümüz denetim masası, belgelerim gibi klasörler de bize bunun Windows XP'nin bir kopyası olduğunu gösteriyor. Ne var ki geliştirici, Windows logosu ya da Windows XP arka planı kullanmaktan ve Microsoft ile ilişkili bir unsura yer vermekten kaçınıyor.

Bunun aslında çok basit bir tahmin edilebilir sebebi bulunuyor. Windows XP her ne kadar eski bir işletim sistemi olsa da işletim sisteminin hakları Microsoft'a ait. Teknoloji devinin izni olmadan Windows XP'nin bir klonunu oluşturmak ve bunu herkese açık bir şekilde sunmak mümkün değil. Aksi yol izlenmesi durumunda ise telif hakkı ihlali yaşanır ve geliştirici hakkında da yasal süreç başlayabilir.

Explorer Samismith'in Arkasında Kim Var?

Explorer Samismith, X'te (eski adıyla Twitter) "hellosami" kullanıcı adını kullanan Sami Smith isimli bir geliştirici tarafından tasarlandı. Smith, bu projenin arkasındaki motivasyonun ne olduğu hakkında bir açıklamada bulunmadı fakat sebebini tahmin etmek mümkün. Geliştirici, bu proje ile kullanıcıları geçmiş yıllara geri götürüyor. Windows XP dönemi, keşfetmeye daha açık olduğumuz bir dönemdi. Yani sürekli araştırma yapıp bir şeyler öğrenirdik. Bu işletim sistemine benzer bir arayüz geliştirmesi ve projenin merkezine Wikipedia'yı alması, yıllar içinde değişen alışkanlıklarımızı görmemizi sağlıyor.

Editörün Yorumu

PC kullanmaya her ne kadar Windows XP ile başlamasam da en uzun süre kullandığım işletim sistemi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bende çok ayrı bir yere sahip. Aradan geçen yılların ardından o tanıdık arayüzü yeniden görmek oldukça duygulanmama sebep oldu. Wikipedia ile işaret ettiği o değişim ise bugünlere gelirken nasıl bir süreçten geçtiğimizi yeniden hatırlamamı sağladı. Benim gibi olan diğer kullanıcıların da benzer duygular yaşayacağından eminim.